A proposta das Salas Girassóis, iniciativa da Rede Municipal de Ensino de Jundiaí que integra o Programa Girassol, é garantir que cada estudante tenha acesso às condições e aos recursos necessários para aprender e se desenvolver. Implementadas pela prefeitura em agosto de 2026, as salas ampliam as estratégias de educação inclusiva oferecidas aos estudantes com deficiência e necessidades educacionais complexas, respeitando as características, potencialidades e o ritmo de aprendizagem de cada criança.

A implantação inicial contempla cinco unidades: Emeb Aparecida Merino Elias, Emeb Prof. Flávio D’Angieri, Emeb Profª Isabel Christina Marques de Oliveira, Emeb Prof. José Leme do Prado Filho e Emeb Prof. Luiz Biela de Souza. O projeto prevê expansão gradual para outras escolas do município.

Desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação (SME), a proposta oferece acompanhamento pedagógico especializado, com professor especializado, profissional de apoio pedagógico, recursos adaptados e estratégias individualizadas, possibilitando um acompanhamento mais próximo das necessidades educacionais de cada um.