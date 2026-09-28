28 de setembro de 2026
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EDUCAÇÃO

Cinco escolas municipais passam a contar com Salas Girassóis

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O projeto, que visa atendimento a crianças neurodivergentes nas unidades de ensino, prevê expansão gradual para outras escolas do município
O projeto, que visa atendimento a crianças neurodivergentes nas unidades de ensino, prevê expansão gradual para outras escolas do município

A proposta das Salas Girassóis, iniciativa da Rede Municipal de Ensino de Jundiaí que integra o Programa Girassol, é garantir que cada estudante tenha acesso às condições e aos recursos necessários para aprender e se desenvolver. Implementadas pela prefeitura em agosto de 2026, as salas ampliam as estratégias de educação inclusiva oferecidas aos estudantes com deficiência e necessidades educacionais complexas, respeitando as características, potencialidades e o ritmo de aprendizagem de cada criança.

A implantação inicial contempla cinco unidades: Emeb Aparecida Merino Elias, Emeb Prof. Flávio D’Angieri, Emeb Profª Isabel Christina Marques de Oliveira, Emeb Prof. José Leme do Prado Filho e Emeb Prof. Luiz Biela de Souza. O projeto prevê expansão gradual para outras escolas do município.

Desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação (SME), a proposta oferece acompanhamento pedagógico especializado, com professor especializado, profissional de apoio pedagógico, recursos adaptados e estratégias individualizadas, possibilitando um acompanhamento mais próximo das necessidades educacionais de cada um.

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Instaladas nas próprias unidades de ensino, as Salas Girassóis integram a proposta pedagógica das escolas e mantêm os estudantes conectados às diferentes experiências e espaços da comunidade escolar. O atendimento é organizado a partir das necessidades de cada criança, com recursos como rotinas visuais, materiais adaptados, flexibilização curricular, organização do ambiente e estratégias pedagógicas específicas.

“Construir uma educação inclusiva significa reconhecer que os estudantes não aprendem todos da mesma maneira e que a escola precisa estar preparada para responder a essa diversidade. As Salas Girassóis ampliam as possibilidades de atendimento ao combinar planejamento individualizado, profissionais especializados e estratégias pedagógicas estruturadas, sem perder de vista o vínculo da criança com a escola e com sua turma”, explica a secretária municipal de Educação, Priscila Costa.

“O modelo da Sala Girassol parte da compreensão de que inclusão também significa oferecer condições pedagógicas adequadas para que cada estudante possa aprender. A estruturação do ambiente e o acompanhamento individualizado permitem identificar barreiras e trabalhar diretamente sobre elas, sempre em articulação com a sala comum e toda a equipe escolar”, explica o diretor do Departamento de Educação Inclusiva (Dein), Djalma Henrique Paes.

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