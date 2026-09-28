Em julho do ano passado, um homem se envolveu em uma briga de bar e esfaqueou três pessoas no Centro de Jundiaí. Agora, o Tribunal do Júri de Jundiaí condenou o homem a 37 anos e 4 meses de prisão, incialmente em regime fechado. Uma das vítimas morreu ainda no local e as outras duas foram socorridas em estado grave ao hospital.

Na época, o condenado, Guilherme de Oliveira Paltrinieri, havia saído há poucos dias da cadeia, depois de condenação pelo assassinato do próprio pai. O episódio do Centro de Jundiaí aconteceu, de acordo com a defesa, por legítima defesa, visto que Guilherme teria sido agredido antes, mas a tese foi negada e ele acabou condenado com duas qualificações, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relembre o caso da briga no Centro de Jundiaí: https://sampi.net.br/jundiai/noticias/2914049/policia/2025/07/dois-homens-sao-mortos-a-facadas-no-centro-de-jundiai