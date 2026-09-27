O Portal JJ, a Rádio Difusora e as redes sociais do Grupo JJ farão uma cobertura integrada das Eleições 2026 em Jundiaí, sob coordenação da editora-chefe Ariadne Gattolini. No dia 4 de outubro, primeiro turno das eleições gerais, as equipes estarão mobilizadas desde a abertura das seções eleitorais até a consolidação dos resultados, acompanhando a votação, a movimentação nos principais locais, as ocorrências do dia e, a partir das 17h, a apuração dos votos. Pelo calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
A operação reunirá jornalismo digital, rádio e redes sociais em uma cobertura única, com atualização permanente das informações no Portal JJ, entradas ao vivo na Rádio Difusora e conteúdos em tempo real nas plataformas digitais. A proposta é permitir que o eleitor acompanhe, ao longo do dia, desde o movimento nas zonas eleitorais até os primeiros números da apuração, com informações verificadas e contextualizadas pela equipe de jornalismo.
Durante a manhã, a partir das 9h, repórteres estarão nas ruas acompanhando a abertura dos locais de votação, o fluxo dos eleitores e as principais ocorrências. A cobertura também vai monitorar as zonas eleitorais de Jundiaí e a participação dos candidatos, além das orientações da Justiça Eleitoral e de eventuais intercorrências registradas ao longo da votação.
À tarde, a programação ganha reforço nos estúdios da Rádio Difusora. Os radialistas Adilson Freddo e Itamar Gonçalves estarão à frente da transmissão especial, que contará com convidados para analisar o processo eleitoral, a participação do eleitorado e, depois do fechamento das urnas, os resultados que começarem a ser divulgados oficialmente.
Entre os participantes estão o advogado Dr. Marcelo Souza, o cientista social Samuel Vidilli e o vereador e também cientista social Henrique Parra Filho. Os convidados participarão da cobertura com comentários e análises sobre os números divulgados durante a apuração e a tendência da eleição, incluindo os votos da Região para cargos do Executivo.
A programação da rádio terá ainda entrevistas por telefone ao longo da tarde, com políticos e especialistas eleitorais. O momento de maior integração entre as plataformas começa às 17h, com o encerramento da votação e o início da emissão dos boletins de urna, conforme as regras do TSE. Justiça Eleitoral A partir daí, Portal JJ, Rádio Difusora e redes sociais acompanharão simultaneamente a totalização dos votos, trazendo os números oficiais à medida que forem disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
A cobertura integra a campanha “A Força do Voto”, desenvolvida pelo Jornal de Jundiaí e pela Rádio Difusora ao longo do período eleitoral. Depois de acompanhar propostas, candidatos e o debate sobre a representatividade política da Região Metropolitana de Jundiaí, a campanha chega ao dia da votação com uma estrutura especial para registrar o exercício do voto e acompanhar, em tempo real, a escolha dos eleitores.
“Da abertura das urnas à divulgação dos resultados, a proposta do Grupo JJ será manter o eleitor informado em todas as plataformas, com agilidade, checagem e presença nas ruas e nos estúdios durante um dos principais acontecimentos do calendário político de 2026”, afirma o vice-presidente do Grupo JJ, Tobias Muzaiel Júnior.