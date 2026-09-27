O Portal JJ, a Rádio Difusora e as redes sociais do Grupo JJ farão uma cobertura integrada das Eleições 2026 em Jundiaí, sob coordenação da editora-chefe Ariadne Gattolini. No dia 4 de outubro, primeiro turno das eleições gerais, as equipes estarão mobilizadas desde a abertura das seções eleitorais até a consolidação dos resultados, acompanhando a votação, a movimentação nos principais locais, as ocorrências do dia e, a partir das 17h, a apuração dos votos. Pelo calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

A operação reunirá jornalismo digital, rádio e redes sociais em uma cobertura única, com atualização permanente das informações no Portal JJ, entradas ao vivo na Rádio Difusora e conteúdos em tempo real nas plataformas digitais. A proposta é permitir que o eleitor acompanhe, ao longo do dia, desde o movimento nas zonas eleitorais até os primeiros números da apuração, com informações verificadas e contextualizadas pela equipe de jornalismo.

Durante a manhã, a partir das 9h, repórteres estarão nas ruas acompanhando a abertura dos locais de votação, o fluxo dos eleitores e as principais ocorrências. A cobertura também vai monitorar as zonas eleitorais de Jundiaí e a participação dos candidatos, além das orientações da Justiça Eleitoral e de eventuais intercorrências registradas ao longo da votação.