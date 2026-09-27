Há 12 anos sem representantes eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e para a Câmara dos Deputados, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) sente os efeitos da ausência de força política própria também na disputa por recursos públicos. Estimativa apresentada por lideranças regionais aponta que a RMJ deixa de receber cerca de R$ 62 milhões por ano em emendas parlamentares por não contar com deputados diretamente ligados à região. O valor não representa uma verba automaticamente reservada aos municípios, mas dimensiona o potencial de recursos que poderia ser direcionado a projetos locais por meio da atuação parlamentar, ausente nos últimos anos. A maioria deles poderia contribuir, por exemplo, à saúde pública ou infraestrutura, setores mais deficitários no município.
É diante desse cenário que o Jornal de Jundiaí e a Rádio Difusora desenvolvem a campanha “A Força do Voto”, iniciativa que amplia o debate sobre a representatividade política da RMJ nas esferas estadual e federal. Com cerca de 632 mil eleitores, a região não elege deputados estaduais ou federais próprios desde 2014, apesar de concentrar um dos principais polos econômicos do Estado e ter em Jundiaí o oitavo maior Produto Interno Bruto de São Paulo.
A dimensão do que está em jogo aparece quando se observa o volume de recursos que pode ser movimentado por um mandato. Em entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora, o vereador Juninho Adilson (União) afirmou que um deputado federal dispõe de cerca de R$ 50 milhões por ano em emendas, o equivalente a aproximadamente R$ 200 milhões ao longo de quatro anos. A esses valores somam-se os recursos disponíveis aos deputados estaduais. A destinação, evidentemente, depende das prioridades de cada parlamentar e não existe garantia de que toda a cota seja encaminhada à sua base eleitoral, mas a ausência de representantes próprios reduz a capacidade permanente de articulação da região por investimentos, o que nem sempre acontece se não elegemos um representante à Alesp ou Câmara Federal.
Para o prefeito Gustavo Martinelli (União), Jundiaí poderia ter recebido R$ 1 bilhão na última década. A estimativa inclui não apenas emendas, mas também recursos e projetos que dependem de articulação política junto aos governos estadual e federal. “A primeira pergunta que nos fazem nos governos estadual ou federal é quem é o nosso representante na Alesp ou na Câmara e nós não temos. Perdemos recursos por falta de representantes”, afirma.
A dispersão do voto ajuda a explicar esse vazio de representação. Dados levantados pelo JJ junto ao Tribunal Superior Eleitoral mostram que, somente nas eleições de 2022, ao menos 63,9 mil votos da RMJ para deputado federal foram destinados a candidatos de fora da região, considerando os três mais votados em cada município. Para deputado estadual, outros 29,5 mil votos seguiram para nomes com bases políticas em outras áreas do Estado. Nesta eleição, estima-se ainda que 30% dos votos irão para representantes que não são da região. Sem contar os votos brancos e nulos, que podem ultrapassar os 20% das últimas eleições.
Durante todo o período eleitoral, o JJ e a Rádio Difusora mostraram os danos desta decisão eleitoral para Jundiaí e demais municípios. “Nossa intenção foi colocar, desde o final do ano passado, com o programa Bastidores da Política, apresentado por Itamar Gonçalves, a representatividade regional no centro do debate eleitoral, apresentar informações sobre os candidatos e suas propostas e acompanhar os compromissos assumidos durante a campanha. Fomos muito bem recebidos pelas lideranças políticas e pelos políticos de toda a Região, que entenderam que esta era um tema de união entre todos, para garantir maior representatividade”, afirma o vice-presidente do Grupo JJ, Tobias Muzaiel Júnior.