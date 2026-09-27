Há 12 anos sem representantes eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e para a Câmara dos Deputados, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) sente os efeitos da ausência de força política própria também na disputa por recursos públicos. Estimativa apresentada por lideranças regionais aponta que a RMJ deixa de receber cerca de R$ 62 milhões por ano em emendas parlamentares por não contar com deputados diretamente ligados à região. O valor não representa uma verba automaticamente reservada aos municípios, mas dimensiona o potencial de recursos que poderia ser direcionado a projetos locais por meio da atuação parlamentar, ausente nos últimos anos. A maioria deles poderia contribuir, por exemplo, à saúde pública ou infraestrutura, setores mais deficitários no município.

É diante desse cenário que o Jornal de Jundiaí e a Rádio Difusora desenvolvem a campanha “A Força do Voto”, iniciativa que amplia o debate sobre a representatividade política da RMJ nas esferas estadual e federal. Com cerca de 632 mil eleitores, a região não elege deputados estaduais ou federais próprios desde 2014, apesar de concentrar um dos principais polos econômicos do Estado e ter em Jundiaí o oitavo maior Produto Interno Bruto de São Paulo.

A dimensão do que está em jogo aparece quando se observa o volume de recursos que pode ser movimentado por um mandato. Em entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora, o vereador Juninho Adilson (União) afirmou que um deputado federal dispõe de cerca de R$ 50 milhões por ano em emendas, o equivalente a aproximadamente R$ 200 milhões ao longo de quatro anos. A esses valores somam-se os recursos disponíveis aos deputados estaduais. A destinação, evidentemente, depende das prioridades de cada parlamentar e não existe garantia de que toda a cota seja encaminhada à sua base eleitoral, mas a ausência de representantes próprios reduz a capacidade permanente de articulação da região por investimentos, o que nem sempre acontece se não elegemos um representante à Alesp ou Câmara Federal.