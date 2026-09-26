O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou nesta sexta-feira (25) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) analise pedidos relacionados às investigações sobre o Banco Master e descontos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o STF, os casos estão sob a Presidência da Corte desde 12 de setembro. A PGR terá cinco dias para avaliar a pertinência, necessidade e adequação das medidas solicitadas, além de impactos nas investigações. Entre os requerimentos há pedidos de revogação de prisões, incluindo a de Daniel Vorcaro. Após o parecer, os autos voltarão a Fachin.

Psicopedagogia passa a ser regulamentada

Já está em vigor a Lei 15.519/2026, que regulamenta o exercício da psicopedagogia no Brasil. A norma define como atribuições a avaliação e a intervenção nos processos de aprendizagem, além de pesquisa, prevenção, consultoria e orientação. Segundo a Agência Senado, a atividade pode ser exercida nos contextos de educação e saúde, com uso de métodos e técnicas próprios. A lei também determina que o profissional mantenha sigilo sobre informações obtidas no exercício da função. Um trecho que estabelecia requisitos específicos de formação foi vetado pelo Executivo e será analisado pelo Congresso.



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