O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou nesta sexta-feira (25) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) analise pedidos relacionados às investigações sobre o Banco Master e descontos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o STF, os casos estão sob a Presidência da Corte desde 12 de setembro. A PGR terá cinco dias para avaliar a pertinência, necessidade e adequação das medidas solicitadas, além de impactos nas investigações. Entre os requerimentos há pedidos de revogação de prisões, incluindo a de Daniel Vorcaro. Após o parecer, os autos voltarão a Fachin.
Psicopedagogia passa a ser regulamentada
Já está em vigor a Lei 15.519/2026, que regulamenta o exercício da psicopedagogia no Brasil. A norma define como atribuições a avaliação e a intervenção nos processos de aprendizagem, além de pesquisa, prevenção, consultoria e orientação. Segundo a Agência Senado, a atividade pode ser exercida nos contextos de educação e saúde, com uso de métodos e técnicas próprios. A lei também determina que o profissional mantenha sigilo sobre informações obtidas no exercício da função. Um trecho que estabelecia requisitos específicos de formação foi vetado pelo Executivo e será analisado pelo Congresso.
Seminário discute neurodiversidade e inclusão
Jundiaí recebe neste sábado (26) o Seminário de Neurodiversidades e Políticas Públicas de Inclusão, das 8h às 12h, no anfiteatro do UniAnchieta. A iniciativa é promovida pelo Clube de Mães Atípicas, do Fundo Social de Solidariedade (Funss), em parceria com o Núcleo de Articulação em Direitos Humanos e o Famílias Atípicas Jundiaí. A programação terá quatro palestras sobre autonomia, políticas públicas, práticas baseadas em evidências para pessoas com autismo e altas habilidades ou superdotação. O evento também terá exposição e venda de produtos feitos pelas mães participantes. A inscrição é necessária para participar do seminário.
e-Título poderá ser baixado no dia da eleição
O aplicativo e-Título poderá ser baixado e ativado inclusive nos dias de votação das Eleições 2026. A informação foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (24). Segundo o tribunal, equipes técnicas estarão em prontidão para monitorar o sistema e agir rapidamente diante de eventuais problemas, devido ao aumento esperado de acessos. Em eleições anteriores, o download e o primeiro acesso eram interrompidos no dia do pleito para reduzir a sobrecarga. O TSE, porém, recomenda que o eleitor faça o procedimento com antecedência. O 1º turno será em 4 de outubro e o 2º, onde houver, em 25 de outubro.
Audiência pública em Louveira
A Câmara de Louveira realiza na terça-feira (29), às 18h30, audiência pública para apresentar o balanço fiscal do Município referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2026. O encontro será realizado pela Comissão de Finanças e Orçamento, no Plenário Vereador José Chiquetto, na Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35, Guembê. A população poderá fazer perguntas e esclarecer dúvidas sobre os dados e o cumprimento das metas fiscais. A audiência será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara no YouTube, Facebook e Instagram (@camaralouveira).
Quase 2 milhões de mesários atuarão nas eleições
As eleições de 2026 deverão contar com cerca de 2 milhões de mesários no primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Segundo a Agência Senado, levantamento com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontava 1.969.060 pessoas convocadas até 24 de setembro. Os mesários são responsáveis pelo funcionamento das seções eleitorais, incluindo identificação dos eleitores, coleta de assinaturas e procedimentos com a urna. Em São Paulo, são estimados 414.190 convocados.
Protocolo unificado
A Lei 15.516/2026 criou um protocolo unificado para o atendimento de vítimas de estupro e de violência contra mulheres, crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis no Brasil. Segundo a Agência Câmara, a norma vale para unidades de saúde e delegacias e prevê atendimento médico imediato, preservação de vestígios e prioridade no exame de corpo de delito. Os locais deverão ter salas reservadas para acolhimento multidisciplinar. Profissionais de saúde e segurança receberão treinamento periódico para evitar a revitimização. A lei determina a comunicação à polícia, em até 24 horas, de casos com indícios ou confirmação de violência sexual.