O prefeito Gustavo Martinelli (União) afirmou que a Prefeitura de Jundiaí terá, até o fim do mandato, uma série de entregas em diferentes áreas, durante entrevista à editora-chefe do Jornal de Jundiaí, Ariadne Gattolini, no PodcastJJ. Também falou sobre o planejamento do crescimento urbano, a proteção da Serra do Japi e a busca por recursos estaduais e federais.

Na saúde, a principal promessa é a ampliação da rede de atenção básica. “Nós seremos o governo que mais vai entregar novas UBSs na história de Jundiaí”, afirmou. De acordo com o prefeito, serão nove equipamentos, entre novas construções, reformas e ampliações. Entre as obras citadas estão as novas UBSs Rio Acima, Vila Maringá e Tamoio, além da unidade Central, que funcionará em um prédio adquirido pela Prefeitura e que será revitalizado e ampliado.

Também estão previstas intervenções nas UBSs Jardim Guanabara e Ivoturucaia e a unificação das unidades Centenário e Corrupira em um novo equipamento na divisa dos bairros. Martinelli também destacou o PA e Centro de Especialidades da Vila Progresso. A previsão é que o equipamento seja entregue no primeiro semestre de 2027 e atenda moradores de bairros da região sul. Segundo ele, o município também conseguiu o credenciamento de uma clínica de hemodiálise, com atendimento de 204 pacientes. O prefeito citou ainda, o acelerador linear para tratamento oncológico, adquirido com R$ 8,5 milhões, com recursos federais, que permitirá reduzir o tempo e a quantidade de sessões de radioterapia para determinados tratamentos.