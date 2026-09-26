O prefeito Gustavo Martinelli (União) afirmou que a Prefeitura de Jundiaí terá, até o fim do mandato, uma série de entregas em diferentes áreas, durante entrevista à editora-chefe do Jornal de Jundiaí, Ariadne Gattolini, no PodcastJJ. Também falou sobre o planejamento do crescimento urbano, a proteção da Serra do Japi e a busca por recursos estaduais e federais.
Na saúde, a principal promessa é a ampliação da rede de atenção básica. “Nós seremos o governo que mais vai entregar novas UBSs na história de Jundiaí”, afirmou. De acordo com o prefeito, serão nove equipamentos, entre novas construções, reformas e ampliações. Entre as obras citadas estão as novas UBSs Rio Acima, Vila Maringá e Tamoio, além da unidade Central, que funcionará em um prédio adquirido pela Prefeitura e que será revitalizado e ampliado.
Também estão previstas intervenções nas UBSs Jardim Guanabara e Ivoturucaia e a unificação das unidades Centenário e Corrupira em um novo equipamento na divisa dos bairros. Martinelli também destacou o PA e Centro de Especialidades da Vila Progresso. A previsão é que o equipamento seja entregue no primeiro semestre de 2027 e atenda moradores de bairros da região sul. Segundo ele, o município também conseguiu o credenciamento de uma clínica de hemodiálise, com atendimento de 204 pacientes. O prefeito citou ainda, o acelerador linear para tratamento oncológico, adquirido com R$ 8,5 milhões, com recursos federais, que permitirá reduzir o tempo e a quantidade de sessões de radioterapia para determinados tratamentos.
Outro investimento mencionado é a ampliação do Hospital Universitário, com R$ 50 milhões. “Nós vamos ter quartos duplos, novo centro cirúrgico, R$ 50 milhões de investimentos no Hospital Universitário”, afirmou.
Martinelli também reconheceu que o sistema de saúde enfrenta déficit de leitos. Segundo ele, Jundiaí tem menos de dois leitos para cada mil habitantes e precisaria de aproximadamente 240 leitos adicionais. Sobre isso, ele defendeu a discussão de um novo hospital para o município, mas ressaltou que é necessário se preocupar com o custo de construção e o custeio.
Inclusão e atendimento a crianças
Outro tema abordado foi a política de atendimento às pessoas com deficiência e às crianças neurodivergentes. Martinelli destacou a criação do Centro Integrado Girassóis, na Vila Aparecida, estruturado a partir de demandas apresentadas por famílias no Clube de Mães Atípicas. O espaço atenderá inicialmente crianças de até nove anos. Ele também anunciou uma parceria com a AMA, no Caxambu, para ampliar o atendimento a crianças acima dessa faixa etária.
Na educação, Martinelli afirmou que a Prefeitura aumentou em 56% o salário dos profissionais que atuam no apoio à inclusão. “Sabemos que ainda não é o ideal, que precisa contratar mais profissionais, mas avançamos”, disse.
Na habitação, entre as ações citadas está a entrega do conjunto Recanto Novo, no Jardim Tamoio; 132 unidades habitacionais em construção em parceria com os governos estadual e federal; reforma de 400 casas no Jardim Novo Horizonte e a previsão de reforma de 255 imóveis no Jardim São Camilo. Segundo o prefeito, o bairro deverá receber um pacote de R$ 65 milhões em investimentos, incluindo áreas de lazer, obras de infraestrutura e novas unidades habitacionais.
Prefeitura quer rever contrapartidas
Martinelli afirmou que o município está revisando as regras para novos empreendimentos e que a Prefeitura pretende exigir contrapartidas proporcionais aos impactos gerados por condomínios e loteamentos. “Deixar bem claro, não sou contra o progresso, não sou contra a construção civil. Progresso quer dizer nova construção, né? Ela gera emprego, gera renda, tem profissionais”, afirmou. Segundo ele, existem atualmente 29 mil unidades aprovadas pela Prefeitura entre terrenos, apartamentos e loteamentos. Ele citou especialmente as regiões do Medeiros, Santa Gertrudes e Corrupira como áreas que concentram maior crescimento e demandam planejamento de infraestrutura.
Proteção permanente para a Serra do Japi
Martinelli afirmou que apresentou um projeto de lei para tornar permanente a proteção da área. “A lei de proteção de congelamento da Serra do Japi é de minha autoria”, disse. Segundo ele, a legislação atualmente em vigor tem prazo até 2027, e a proposta apresentada pela Prefeitura pretende eliminar essa limitação temporal. “Já apresentamos um projeto de lei para a Serra do Japi ter proteção permanente, para a vida toda, não ter prazo de validade 10, 15, 20 anos”, afirmou. Em sua avaliação, o desafio da administração é conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, garantindo que a expansão da cidade seja acompanhada pela infraestrutura necessária.
O prefeito também citou obras previstas para transporte coletivo, incluindo a reforma dos sete terminais, a entrega de novos ônibus e a construção do terminal Novo Horizonte, além de intervenções viárias e investimentos em saneamento.
Ao tratar da necessidade de recursos externos, Martinelli defendeu maior representação política da região nos governos estadual e federal. “Nós precisamos ter vez e voz na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional”, encerrou.