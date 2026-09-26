Festas que antes dependiam de salão, decoração completa e montagem profissional começam a ganhar uma alternativa em Jundiaí. O modelo “pegue e monte”, em que o cliente aluga as peças e faz a própria decoração, ganha espaço entre famílias que desejam reduzir custos e adaptar a comemoração ao espaço de casa. Empreendedoras do segmento relatam aumento na demanda e trabalham com kits de R$ 79,90 a cerca de R$ 700. Juntas, duas profissionais ouvidas pela reportagem chegam a comercializar até 125 kits por mês.

No mercado brasileiro, os preços variam conforme o tamanho e a complexidade do kit. Os valores encontrados pela reportagem vão de R$ 150 a mais de R$ 1 mil, com opções básicas entre R$ 150 e R$ 250, intermediárias de R$ 250 a R$ 450 e modelos premium acima de R$ 450. Balões e entrega podem ser cobrados à parte. O serviço atende aniversários infantis, mesversários, chás de bebê, batizados e comemorações de adultos, além das chamadas mini festas, procuradas por quem tem pouco espaço ou prefere uma celebração mais simples.

Há cerca de três anos no segmento, Ágata Constancio conta que o “pegue e monte” começou a ser estruturado em 2025 e hoje representa uma parte importante do negócio. A média atual é de 40 a 50 kits por mês, com opções entre R$ 79,90 e aproximadamente R$ 700. “Percebemos um aumento significativo na procura, principalmente em 2026. Hoje trabalhamos com uma média de 40 a 50 kits por mês. Alguns clientes também acrescentam arco de balões, bolo cenográfico ou tapete”, relata.