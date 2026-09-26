Festas que antes dependiam de salão, decoração completa e montagem profissional começam a ganhar uma alternativa em Jundiaí. O modelo “pegue e monte”, em que o cliente aluga as peças e faz a própria decoração, ganha espaço entre famílias que desejam reduzir custos e adaptar a comemoração ao espaço de casa. Empreendedoras do segmento relatam aumento na demanda e trabalham com kits de R$ 79,90 a cerca de R$ 700. Juntas, duas profissionais ouvidas pela reportagem chegam a comercializar até 125 kits por mês.
No mercado brasileiro, os preços variam conforme o tamanho e a complexidade do kit. Os valores encontrados pela reportagem vão de R$ 150 a mais de R$ 1 mil, com opções básicas entre R$ 150 e R$ 250, intermediárias de R$ 250 a R$ 450 e modelos premium acima de R$ 450. Balões e entrega podem ser cobrados à parte. O serviço atende aniversários infantis, mesversários, chás de bebê, batizados e comemorações de adultos, além das chamadas mini festas, procuradas por quem tem pouco espaço ou prefere uma celebração mais simples.
Há cerca de três anos no segmento, Ágata Constancio conta que o “pegue e monte” começou a ser estruturado em 2025 e hoje representa uma parte importante do negócio. A média atual é de 40 a 50 kits por mês, com opções entre R$ 79,90 e aproximadamente R$ 700. “Percebemos um aumento significativo na procura, principalmente em 2026. Hoje trabalhamos com uma média de 40 a 50 kits por mês. Alguns clientes também acrescentam arco de balões, bolo cenográfico ou tapete”, relata.
Segundo Ágata, a procura também alcança comemorações menores, feitas por pessoas que querem uma festa bonita sem uma estrutura grande. “A pessoa consegue escolher o tema, organizar as peças no próprio espaço e adaptar tudo ao ambiente que tem. Isso torna a comemoração mais prática”, explica.
Com mais de dez anos de experiência no segmento, Katiane Siqueira mantém uma loja física no Caxambu e comercializa entre 70 e 75 kits de decoração e “pegue e monte” por mês. Os valores partem de R$ 190. “Os temas mais pedidos são Jardim Encantado, Fundo do Mar e chá revelação. O cliente consegue levar a decoração e fazer a montagem no próprio espaço da festa. Quando começamos, fazíamos de três a cinco festas por fim de semana. Hoje chegamos a fazer de 11 a 12. Muitas pessoas chegam procurando uma decoração completa”, afirma.
Nova oportunidade
A procura também despertou o interesse de quem está entrando agora no segmento. Amanda Araújo decidiu investir no “pegue e monte” depois de organizar o próprio chá revelação no condomínio onde mora. Ela utilizou peças que já tinha, como cilindros, uma cômoda de MDF e painéis de metal. Após a festa, moradores começaram a perguntar sobre a locação dos itens. “Eu ainda estou estruturando tudo, criando o Instagram, pensando no nome e padronizando os materiais e os kits. Por enquanto, divulguei somente no grupo do condomínio e já tive um retorno muito bom. Isso me mostrou que existe interesse”, afirma.
Amanda compara o custo do modelo com uma decoração completa. “Uma festa simples com decoração e montagem pode passar de R$ 900. No ‘pegue e monte’, dependendo do kit, a pessoa consegue encontrar opções a partir de R$ 100 ou R$ 150. Além da economia, ela consegue escolher o tema e montar tudo do jeito que quiser”, explica.
Na prática
Para quem contrata, a possibilidade de fazer a festa em casa é um dos principais atrativos. Mariana Cristina de Oliveira utiliza o modelo desde o ano passado nas comemorações de aniversário da família. “Eu gosto porque é muito mais prático e consigo fazer a festa na minha própria casa. Antes eu ficava pensando em salão, decoração, espaço e em quanto tudo isso iria custar. Com o ‘pegue e monte’, consigo escolher o tema, as cores e adaptar a decoração ao espaço que tenho”, conta.
Mariana também destaca a possibilidade de personalizar a comemoração. “Você consegue escolher cada detalhe e deixar a festa com a sua cara. As fotos também ficam muito bonitas e não precisa gastar o valor de uma festa em salão para ter uma decoração bonita. Para mim, o principal benefício é conseguir fazer uma comemoração em casa com uma decoração que combina com o que eu imaginei”, afirma.