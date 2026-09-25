A Região Metropolitana de Jundiaí registrou resultados positivos na geração de empregos formais nos primeiros sete meses de 2026. Entre os sete municípios que integram a RMJ, Itupeva apresentou o maior saldo de novas vagas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Entre janeiro e julho, Itupeva acumulou 1.358 novos postos de trabalho com carteira assinada. O resultado foi impulsionado principalmente pela indústria, responsável pela criação de 608 vagas no período.

O comércio aparece na sequência, com 287 novos empregos, seguido pelo setor de serviços, que registrou 282 vagas. A construção civil também teve saldo positivo, com 130 novos postos.