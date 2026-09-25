A Região Metropolitana de Jundiaí registrou resultados positivos na geração de empregos formais nos primeiros sete meses de 2026. Entre os sete municípios que integram a RMJ, Itupeva apresentou o maior saldo de novas vagas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Entre janeiro e julho, Itupeva acumulou 1.358 novos postos de trabalho com carteira assinada. O resultado foi impulsionado principalmente pela indústria, responsável pela criação de 608 vagas no período.
O comércio aparece na sequência, com 287 novos empregos, seguido pelo setor de serviços, que registrou 282 vagas. A construção civil também teve saldo positivo, com 130 novos postos.
Na comparação com os primeiros sete meses de 2025, quando Itupeva havia registrado saldo de 164 vagas, o crescimento foi superior a 700%.
Ainda de acordo com os dados, o município chegou a 33.966 trabalhadores com carteira assinada, considerando o estoque de empregos formais.
Resultado da RMJ
No primeiro semestre de 2026, Itupeva também apresentou o maior saldo de empregos entre os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí, com 1.187 novas vagas.
Jundiaí aparece na sequência, com 757 vagas, seguida por Cabreúva, com 672, e Várzea Paulista, com 652.
Campo Limpo Paulista registrou saldo positivo de 183 vagas, enquanto Louveira teve 124. Jarinu foi o único município da região com saldo negativo no período, com menos 15 postos de trabalho.
Os números foram apurados em 22 de setembro.