25 de setembro de 2026
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SALDO DE EMPREGO RMJ

Itupeva supera cidades da RMJ e lidera geração de empregos

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Itupeva
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Divulgação
Os números foram apurados em 22 de setembro
Os números foram apurados em 22 de setembro

A Região Metropolitana de Jundiaí registrou resultados positivos na geração de empregos formais nos primeiros sete meses de 2026. Entre os sete municípios que integram a RMJ, Itupeva apresentou o maior saldo de novas vagas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Entre janeiro e julho, Itupeva acumulou 1.358 novos postos de trabalho com carteira assinada. O resultado foi impulsionado principalmente pela indústria, responsável pela criação de 608 vagas no período.

O comércio aparece na sequência, com 287 novos empregos, seguido pelo setor de serviços, que registrou 282 vagas. A construção civil também teve saldo positivo, com 130 novos postos.

Na comparação com os primeiros sete meses de 2025, quando Itupeva havia registrado saldo de 164 vagas, o crescimento foi superior a 700%.

Ainda de acordo com os dados, o município chegou a 33.966 trabalhadores com carteira assinada, considerando o estoque de empregos formais.

Resultado da RMJ

No primeiro semestre de 2026, Itupeva também apresentou o maior saldo de empregos entre os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí, com 1.187 novas vagas.

Jundiaí aparece na sequência, com 757 vagas, seguida por Cabreúva, com 672, e Várzea Paulista, com 652.

Campo Limpo Paulista registrou saldo positivo de 183 vagas, enquanto Louveira teve 124. Jarinu foi o único município da região com saldo negativo no período, com menos 15 postos de trabalho.

Os números foram apurados em 22 de setembro.

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