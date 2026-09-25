25 de setembro de 2026
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PREFEITO DE JUNDIAÍ

'Nosso planejamento olha para cada região', afirma Martinelli

Por Redação |
| Tempo de leitura: 4 min
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Divulgação
Entrega de habitações em Jundiaí
Entrega de habitações em Jundiaí

Jundiaí atravessa um período de investimentos em diferentes regiões da cidade, com obras, novos equipamentos públicos e projetos nas áreas de saúde, habitação, segurança, mobilidade, educação, esporte, saneamento e infraestrutura. Entre entregas recentes e intervenções em andamento, a prefeitura busca atender demandas dos bairros e preparar a estrutura do município para os próximos anos.

À frente da administração municipal, o prefeito Gustavo Martinelli afirma que o planejamento parte das necessidades de cada região e da integração entre diferentes áreas do governo. “Jundiaí é uma cidade que cresce e se transforma, e o nosso grande desafio é fazer com que esse desenvolvimento aconteça sem perder aquilo que sempre diferenciou a nossa cidade: a qualidade de vida. Por isso, estamos olhando para a cidade como um todo, entendendo as necessidades de cada região e trabalhando de forma integrada”, afirma Martinelli.


Construção dos Residenciais Cravos III e IV

Saúde ganha novo equipamento especializado

Esse planejamento já pode ser observado em diferentes pontos do município. Na Vila Aparecida, por exemplo, setembro marcou a entrega do Centro Integrado Girassóis, criado para ampliar o atendimento especializado às crianças neurodivergentes. O espaço reúne avaliação, diagnóstico e acompanhamento multiprofissional, com expectativa de realizar cerca de mil atendimentos por mês, além de oferecer suporte às famílias.

Tecnologia amplia estrutura da segurança

Na segurança, o investimento em tecnologia também chegou a diferentes bairros. O Projeto Sentinela instalou 15 torres de monitoramento em pontos estratégicos da cidade, entre eles Centro, Ponte São João, Anhangabaú, Vila Arens, Vila Hortolândia, Jardim Novo Horizonte, Retiro, Parque Eloy Chaves e Jardim Tamoio.

Com câmeras de alta resolução, monitoramento 24 horas, reconhecimento facial e outros recursos tecnológicos, os equipamentos estão integrados ao trabalho da Guarda Municipal e ampliam a capacidade de prevenção, monitoramento e resposta às ocorrências.

R$ 65 milhões para transformar uma região inteira

A estratégia de reunir diferentes áreas em torno das necessidades de um território também está presente no Transforma São Camilo, programa anunciado pela prefeitura nesta quinta-feira (24). São aproximadamente R$ 65 milhões em investimentos no São Camilo, Tarumã, Tamoio e bairros do entorno.

O pacote reúne ações de saúde, habitação, infraestrutura, mobilidade, segurança viária, lazer e meio ambiente, combinando obras já em andamento com novos projetos para a região. “O programa prevê 200 novas moradias, melhorias habitacionais, intervenções em encostas, drenagem e segurança viária, além da implantação do Parque Mirante São Camilo e da requalificação de espaços públicos”, explica Martinelli.

A proposta é que as intervenções não sejam tratadas de maneira isolada. Melhorias viárias e de drenagem, por exemplo, se somam às ações habitacionais, à ampliação da estrutura de saúde e à criação de novos espaços públicos.

Obras em todas as regiões

O mesmo movimento ocorre em outras regiões de Jundiaí. Na saúde, estão em obras as UBSs Ivoturucaia, Tamoio, Maringá e Rio Acima, além do novo complexo que reunirá Amed e Pronto Atendimento da Vila Progresso.

Na educação, está em construção a nova Emeb Helena Galimberti. Já no Residencial Jundiaí, o município avança com o projeto de um novo complexo educacional, com capacidade para atender até 1.190 alunos.


Construção da nova Emeb Helena Galimberti

Os investimentos também chegam à mobilidade e infraestrutura urbana. Entre as intervenções estão a reforma do Terminal Vila Rami, a nova via de acesso à UBS Maringá e a recuperação da avenida Engenheiro Tasso Pinheiro. Também avançam os processos para a construção do Terminal Novo Horizonte.

Na habitação, os Residenciais Cravos III e IV vão acrescentar 132 novas moradias à cidade, enquanto o pacote destinado ao São Camilo e entorno prevê novas unidades e melhorias habitacionais.

Já no esporte e lazer, estão em andamento a piscina adaptada do Bolão e a revitalização do CECE Romão de Souza, além de outras intervenções previstas nos complexos esportivos municipais. O planejamento inclui ainda novos investimentos em segurança, como o futuro Centro de Operações e Inteligência (COI), e obras de saneamento conduzidas pela DAE, com ampliação das redes de água e esgoto em regiões como Poste, Traviú, Vale dos Cebrantes, Jardim Aeroporto e loteamento Fumachi, além da Adutora do Castanho.

Para Martinelli, o conjunto de intervenções mostra que o desenvolvimento da cidade precisa chegar aos bairros de forma integrada. “Quando falamos em planejamento, não estamos falando apenas de uma obra. Estamos falando de olhar para o bairro e entender o que aquela população precisa em saúde, mobilidade, educação, segurança, moradia e qualidade de vida. É esse olhar para todas as regiões que queremos fortalecer em Jundiaí”, afirma.

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