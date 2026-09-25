Jundiaí atravessa um período de investimentos em diferentes regiões da cidade, com obras, novos equipamentos públicos e projetos nas áreas de saúde, habitação, segurança, mobilidade, educação, esporte, saneamento e infraestrutura. Entre entregas recentes e intervenções em andamento, a prefeitura busca atender demandas dos bairros e preparar a estrutura do município para os próximos anos.

À frente da administração municipal, o prefeito Gustavo Martinelli afirma que o planejamento parte das necessidades de cada região e da integração entre diferentes áreas do governo. “Jundiaí é uma cidade que cresce e se transforma, e o nosso grande desafio é fazer com que esse desenvolvimento aconteça sem perder aquilo que sempre diferenciou a nossa cidade: a qualidade de vida. Por isso, estamos olhando para a cidade como um todo, entendendo as necessidades de cada região e trabalhando de forma integrada”, afirma Martinelli.



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