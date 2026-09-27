No Brasil, o consumo de K-pop no Spotify aumentou 213% entre 2020 e 2025, com mais de 2,5 bilhões de reproduções anuais adicionadas nesse período. Só entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, a audiência do gênero cresceu 20% no país, mais que o dobro da alta global de 9%. BTS, Stray Kids e BLACKPINK estão entre os nomes que ajudam a explicar esses números. Mas a popularização vai além das músicas: coreografias, moda, produtos colecionáveis e comunidades de fãs formaram um universo próprio em torno dos chamados idols sul-coreanos.

Cem mil pessoas, milhares de lightsticks acesos e oito integrantes diante de uma plateia que sabia cantar — e dançar — boa parte do repertório. A apresentação do Stray Kids no Rock in Rio, no último dia 11, deu uma dimensão do espaço conquistado pelo K-pop no Brasil. Primeiro grupo do gênero a ocupar o festival como headliner, o octeto dividiu a noite dedicada à música coreana com a cantora Hwasa e o grupo NEXZ. Pela primeira vez desde 1985, o evento também permitiu a entrada dos tradicionais bastões luminosos usados pelos fãs. O resultado no Palco Mundo materializou um crescimento que já vinha sendo registrado no streaming.

Foi pela irmã mais velha que a jundiaiense Angely Regina Ofemaiter Alves, de 18 anos, conheceu esse universo, em 2018. Estudante de Ciências Biológicas e atendente de caixa, ela hoje escuta K-pop enquanto estuda, realiza tarefas domésticas ou simplesmente quer se distrair. O BTS é o grupo que acompanha mais de perto e a influência também chegou ao guarda-roupa. “Grupos como BTS, Ateez, XG e Le Sserafim têm grande peso nas minhas roupas, maquiagens e cabelo”, conta. A jovem não coleciona photocards ou outros produtos, mas já tem um investimento planejado: irá a um dos shows da atual turnê do BTS.

A relação com o gênero não é exclusiva dos adolescentes. Aos 34 anos, a profissional administrativa Camila Tripicchio chegou ao K-pop depois de já consumir música japonesa e hoje reserva uma parcela do salário para álbuns e photocards. O interesse também abriu espaço para novas relações. “Fiz ótimas amizades, mas sempre com pessoas mais novas”, conta. Para Camila, entretanto, idade não define a maneira de participar de um fandom: “Tem todo tipo de fã, independentemente da idade. No meu círculo de amizades, não vejo diferença”.

É justamente a sensação de comunidade que ajuda a explicar por que ouvir uma música pode se transformar em uma experiência coletiva. Angely diz que o K-pop a aproximou de pessoas com interesses semelhantes e também a levou a outros universos, como jogos e animações. “Algumas pessoas consideram isso só música. Para mim, vai além. Consigo me sentir pertencente a alguma coisa, sinto que me encaixo em um grupo”, afirma. Dentro dos fandoms, porém, a convivência nem sempre é tranquila: ela lembra, em tom bem-humorado, das rivalidades entre ARMYs, fãs do BTS, e Blinks, do BLACKPINK.