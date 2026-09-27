Cem mil pessoas, milhares de lightsticks acesos e oito integrantes diante de uma plateia que sabia cantar — e dançar — boa parte do repertório. A apresentação do Stray Kids no Rock in Rio, no último dia 11, deu uma dimensão do espaço conquistado pelo K-pop no Brasil. Primeiro grupo do gênero a ocupar o festival como headliner, o octeto dividiu a noite dedicada à música coreana com a cantora Hwasa e o grupo NEXZ. Pela primeira vez desde 1985, o evento também permitiu a entrada dos tradicionais bastões luminosos usados pelos fãs. O resultado no Palco Mundo materializou um crescimento que já vinha sendo registrado no streaming.
No Brasil, o consumo de K-pop no Spotify aumentou 213% entre 2020 e 2025, com mais de 2,5 bilhões de reproduções anuais adicionadas nesse período. Só entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, a audiência do gênero cresceu 20% no país, mais que o dobro da alta global de 9%. BTS, Stray Kids e BLACKPINK estão entre os nomes que ajudam a explicar esses números. Mas a popularização vai além das músicas: coreografias, moda, produtos colecionáveis e comunidades de fãs formaram um universo próprio em torno dos chamados idols sul-coreanos.
SE TORNOU ESTILO DE VIDA
Foi pela irmã mais velha que a jundiaiense Angely Regina Ofemaiter Alves, de 18 anos, conheceu esse universo, em 2018. Estudante de Ciências Biológicas e atendente de caixa, ela hoje escuta K-pop enquanto estuda, realiza tarefas domésticas ou simplesmente quer se distrair. O BTS é o grupo que acompanha mais de perto e a influência também chegou ao guarda-roupa. “Grupos como BTS, Ateez, XG e Le Sserafim têm grande peso nas minhas roupas, maquiagens e cabelo”, conta. A jovem não coleciona photocards ou outros produtos, mas já tem um investimento planejado: irá a um dos shows da atual turnê do BTS.
A relação com o gênero não é exclusiva dos adolescentes. Aos 34 anos, a profissional administrativa Camila Tripicchio chegou ao K-pop depois de já consumir música japonesa e hoje reserva uma parcela do salário para álbuns e photocards. O interesse também abriu espaço para novas relações. “Fiz ótimas amizades, mas sempre com pessoas mais novas”, conta. Para Camila, entretanto, idade não define a maneira de participar de um fandom: “Tem todo tipo de fã, independentemente da idade. No meu círculo de amizades, não vejo diferença”.
É justamente a sensação de comunidade que ajuda a explicar por que ouvir uma música pode se transformar em uma experiência coletiva. Angely diz que o K-pop a aproximou de pessoas com interesses semelhantes e também a levou a outros universos, como jogos e animações. “Algumas pessoas consideram isso só música. Para mim, vai além. Consigo me sentir pertencente a alguma coisa, sinto que me encaixo em um grupo”, afirma. Dentro dos fandoms, porém, a convivência nem sempre é tranquila: ela lembra, em tom bem-humorado, das rivalidades entre ARMYs, fãs do BTS, e Blinks, do BLACKPINK.
Para Angely, o impacto do K-pop está justamente no que permanece quando a música termina. “O K-pop foi um grande peso para a formação da minha pessoa. Algumas pessoas consideram isso só música, mas, para mim, vai além. Eu consigo me sentir pertencente a alguma coisa, sinto que me encaixo em algo e em um grupo”, afirma. Aos 18 anos, ela acredita que continuará acompanhando o gênero mesmo que passe a consumir outros estilos musicais.
Para Nathália de Oliveira, estudante de 17 anos, esse senso de pertencimento também aparece entre quem se reúne para reproduzir as performances dos artistas. “Os grupos são sempre unidos, um apoia o outro. É um símbolo de família”, diz. Ela aponta as coreografias como uma das portas de entrada para o gênero: “As pessoas querem aprender as coreografias e se interessam pelo estilo. As coreografias de K-pop se tornaram uma forma de dança à parte, assim como o Hip-Hop e o jazz”. Os chamados dance covers, nos quais fãs reproduzem as performances dos grupos, são uma das maneiras pelas quais o K-pop deixa os fones de ouvido e passa a ocupar espaços coletivos.
TRADUZIDO EM CIFRAS
O crescimento da audiência também movimenta uma indústria bilionária. Em 2025, algumas das maiores empresas de entretenimento da Coreia do Sul registraram receitas de centenas de milhões de dólares, sustentadas por vendas de discos, produtos e turnês internacionais. Um relatório divulgado pela imprensa coreana em julho deste ano mostra que, no passado, a SM Entertainment registrou receita de aproximadamente R$ 2,95 bilhões, enquanto a HYBE alcançou cerca de R$ 3,72 bilhões. A JYP Entertainment chegou a aproximadamente R$ 2,48 bilhões e a YG Entertainment, a R$ 1,23 bilhão. No caso da SM, o faturamento avançou 22,6% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelas atividades internacionais de grupos como aespa e NCT.
Esse modelo ajuda a explicar por que o K-pop não se limita ao lançamento de músicas: videoclipes, conceitos visuais, coreografias, transmissões e produtos fazem parte de uma estratégia que mantém os fãs próximos dos artistas. No Brasil, a presença crescente de turnês e de nomes coreanos em grandes festivais mostra como esse público passou a integrar o circuito de grandes eventos musicais.
Mesmo com a popularização, as fãs relatam que os estereótipos não desapareceram. “Infelizmente, ainda existe preconceito, mesmo que hoje o K-pop seja mais reconhecido mundialmente”, diz Angely. Camila também percebe julgamentos, independentemente da idade de quem acompanha o gênero. Para elas, porém, o interesse permanece ligado menos a uma tendência passageira e mais às relações construídas ao redor dela. Entre comebacks, coreografias, amizades e fandoms, o K-pop encontrou no Brasil uma plateia que já não cabe apenas em nichos — e os 100 mil fãs diante do Stray Kids ajudaram a tornar isso visível.