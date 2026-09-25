25 de setembro de 2026
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Criminosos vêm usando o nome do Procon para aplicar golpes

Por Redação | Procon-SP
| Tempo de leitura: 1 min
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Sergey Zolkin / Unsplash
Em alguns casos, são solicitados dados pessoais e bancários ou ainda mencionada suposta pendência em nome do consumidor ou da empresa
Em alguns casos, são solicitados dados pessoais e bancários ou ainda mencionada suposta pendência em nome do consumidor ou da empresa

O Procon-SP informa que o nome da instituição tem sido usado indevidamente em mensagens encaminhadas a consumidores e fornecedores com o objetivo de induzir a vítima a clicar em links fraudulentos. A orientação é não clicar em links (ou botões) enviados por e-mails, mensagens, apps e redes sociais, não informar dados pessoais ou bancários e entrar em contato por meio dos canais oficiais.

O conteúdo costuma conter links para supostos processos, relatórios, notificações, indenizações, bloqueio de alvará, revisão, assinatura de documentos, cashback, prêmios ou outras vantagens. Em alguns casos, são solicitados dados pessoais e bancários ou ainda mencionada suposta pendência em nome do consumidor ou da empresa.

Os serviços prestados pelo Procon-SP são gratuitos; as comunicações oficiais por e-mail utilizam exclusivamente o domínio @procon.sp.gov.br; o canal oficial de interação é a plataforma digital do Procon-SP em https://www.procon.sp.gov.br/ - especificamente para consumidores: https://www.procon.sp.gov.br/espaco-consumidor/ e para fornecedores: https://www.procon.sp.gov.br/espaco-fornecedor/

Ao receber uma mensagem suspeita, a recomendação é registrar Boletim de Ocorrência junto a uma Delegacia de Polícia.

O portal do Procon-SP disponibiliza orientações para identificação de golpes e informações sobre seus canais oficiais de atendimento, reforçando seu compromisso com a proteção dos consumidores e a prevenção de fraudes.

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