A Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) nos Bairros, que aconteceu no Cecap, contemplando as regiões Norte e Noroeste de Jundiaí encerrou sua edição com R$ 130 mil em faturamento e público de aproximadamente 2 mil pessoas. Realizado no último fim de semana, no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, o evento reuniu empreendedores de diferentes segmentos e levou uma programação voltada à geração de negócios, divulgação de marcas, networking e fortalecimento do empreendedorismo local.
Promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, pelo eixo +Negócios, a Fens nos Bairros integra as ações de incentivo aos pequenos negócios e busca aproximar os empreendedores do público consumidor, criando novas oportunidades de comercialização e conexão.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, iniciativas como a Fens contribuem diretamente para o fortalecimento da atividade econômica do município. “Quando criamos espaços para que os empreendedores apresentem seus produtos, ampliem sua rede de contatos e gerem novos negócios, estamos contribuindo para uma economia local mais dinâmica. A Fens também aproxima a população de quem produz e empreende em Jundiaí, estimulando a circulação de renda e criando oportunidades para o desenvolvimento dos pequenos negócios”, destaca.
Fens retorna em 2027
Após a edição nas regiões norte e noroeste, a programação da Fens terá continuidade no próximo ano. A previsão é que o projeto retorne ao Parque da Uva no primeiro semestre de 2027, reunindo novamente empreendedores de diferentes segmentos.
“Encerramos esta edição muito felizes com o resultado e, principalmente, com tudo o que foi construído junto aos empreendedores. Agora, seguimos trabalhando nas próximas ações e já começamos a olhar para a Fens de 2027. No primeiro semestre, estaremos novamente no Parque da Uva, preparando mais uma edição para gerar oportunidades, fortalecer negócios e continuar movimentando o empreendedorismo de Jundiaí”, diz o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser.
Experiência que vai além das vendas
Além das vendas realizadas durante os dias de evento, a proposta da Fens nos Bairros é ampliar a presença da iniciativa em diferentes territórios da cidade. Para a secretária adjunta da SMDECT e responsável pela Fens, Bruna Lazarini, levar a feira para as regiões Norte e Noroeste possibilitou apresentar o projeto a novos públicos e empreendedores. “Cada edição nos bairros permite que a Fens chegue mais perto das pessoas. Tivemos a oportunidade de apresentar o projeto para novos empreendedores e para moradores que ainda não conheciam a iniciativa, ao mesmo tempo em que criamos um ambiente para vendas, conexões e divulgação dos negócios. O resultado de R$ 130 mil mostra a força desses empreendedores e o potencial de movimentação econômica quando criamos oportunidades nos diferentes territórios da cidade”, afirma.
A programação também contou com ações de preparação e integração entre os participantes. Para Aline Felczak Mazzi, da Ororo Cosméticos, o suporte oferecido antes e durante o evento contribuiu para a experiência dos expositores. “Achei tudo ótimo e admito que me surpreendi muito positivamente com todo o apoio desde o início. A inclusão da rodada de negócios e do treinamento proporcionou uma troca que deixou o evento leve e dinâmico entre os empreendedores”, contou.
A organização e a estrutura também foram destacadas por Debora Fernanda Crispim, da Doce Debora. Para ela, além das vendas, a feira proporcionou visibilidade e reconhecimento para seu trabalho. “A limpeza estava impecável, tudo muito organizado, desde o som e a estrutura até a decoração e o suporte da equipe. Foi realmente incrível. Para mim, o mais importante foi a divulgação do meu trabalho, o reconhecimento das pessoas e a empolgação ao conhecerem meu estande e provarem meus produtos. Em alguns momentos, chegou a formar fila. Foi muito satisfatório e importante viver esse resultado na feira”, relatou.
A participação do Galpão Criativo também possibilitou que empreendedores de outras regiões da cidade estivessem presentes. Foi o caso de Bruna Curado, da Ipoméia Cosméticos. “A energia do evento foi muito especial, foi uma Fens muito acolhedora. Consegui participar por meio do Galpão Criativo. Sou muito grata pela oportunidade e também pela visibilidade que ganhei nas mídias”, afirmou.