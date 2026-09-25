Promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, pelo eixo +Negócios, a Fens nos Bairros integra as ações de incentivo aos pequenos negócios e busca aproximar os empreendedores do público consumidor, criando novas oportunidades de comercialização e conexão.

A Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) nos Bairros, que aconteceu no Cecap, contemplando as regiões Norte e Noroeste de Jundiaí encerrou sua edição com R$ 130 mil em faturamento e público de aproximadamente 2 mil pessoas. Realizado no último fim de semana, no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, o evento reuniu empreendedores de diferentes segmentos e levou uma programação voltada à geração de negócios, divulgação de marcas, networking e fortalecimento do empreendedorismo local.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, iniciativas como a Fens contribuem diretamente para o fortalecimento da atividade econômica do município. “Quando criamos espaços para que os empreendedores apresentem seus produtos, ampliem sua rede de contatos e gerem novos negócios, estamos contribuindo para uma economia local mais dinâmica. A Fens também aproxima a população de quem produz e empreende em Jundiaí, estimulando a circulação de renda e criando oportunidades para o desenvolvimento dos pequenos negócios”, destaca.

Fens retorna em 2027

Após a edição nas regiões norte e noroeste, a programação da Fens terá continuidade no próximo ano. A previsão é que o projeto retorne ao Parque da Uva no primeiro semestre de 2027, reunindo novamente empreendedores de diferentes segmentos.

“Encerramos esta edição muito felizes com o resultado e, principalmente, com tudo o que foi construído junto aos empreendedores. Agora, seguimos trabalhando nas próximas ações e já começamos a olhar para a Fens de 2027. No primeiro semestre, estaremos novamente no Parque da Uva, preparando mais uma edição para gerar oportunidades, fortalecer negócios e continuar movimentando o empreendedorismo de Jundiaí”, diz o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser.

Experiência que vai além das vendas