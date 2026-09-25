25 de setembro de 2026
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CAXAMBU E ROSEIRA

Ipem fará verificação de dois radares na segunda (28) em Jundiaí

Por Redação | Ipem/SP
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Ipem-SP
Objetivo é verificar se a leitura dos radares está em conformidade com a velocidade da via, bem como se a velocidade do veículo que o radar registra está correta e de acordo com a lei
Objetivo é verificar se a leitura dos radares está em conformidade com a velocidade da via, bem como se a velocidade do veículo que o radar registra está correta e de acordo com a lei

Na próxima segunda-feira, 28 de setembro, a partir das 9h, dois radares instalados em Jundiaí serão verificados. O trabalho será conduzido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem/SP), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Inmetro. Serão eles:

  • Avenida João Batista Spiandorello, Roseira, próximo ao nº 2.150;
  • Avenida Humberto Cereser, Caxambu, próximo à avenida Pedro Cereser, sentido Jundiaí/Caxambu.

Diariamente, o Ipem/SP realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, em todo o Estado de São Paulo. Conforme a portaria Inmetro 158/2022, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo.

Os radares de velocidade têm o objetivo de reforçar a segurança viária através do monitoramento constante de vias e rodovias, prevenindo acidentes e contribuindo para a proteção do cidadão, fazendo com que os condutores respeitem o limite de velocidade permitido.

A verificação metrológica no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do Ipem/SP e a equipe da empresa responsável pelo instrumento.

Em caso de chuva, a verificação é cancelada. O cancelamento também pode ocorrer poucas horas antes do agendado, conforme solicitação dos agentes de trânsito ou empresa responsável pelo equipamento.

Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.

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