Na próxima segunda-feira, 28 de setembro, a partir das 9h, dois radares instalados em Jundiaí serão verificados. O trabalho será conduzido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem/SP), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Inmetro. Serão eles:

Avenida João Batista Spiandorello, Roseira, próximo ao nº 2.150;

Avenida Humberto Cereser, Caxambu, próximo à avenida Pedro Cereser, sentido Jundiaí/Caxambu.

Diariamente, o Ipem/SP realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, em todo o Estado de São Paulo. Conforme a portaria Inmetro 158/2022, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo.

Os radares de velocidade têm o objetivo de reforçar a segurança viária através do monitoramento constante de vias e rodovias, prevenindo acidentes e contribuindo para a proteção do cidadão, fazendo com que os condutores respeitem o limite de velocidade permitido.