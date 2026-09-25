Quando se fala em transplante de órgãos, uma das dúvidas mais comuns é se existe um “prazo de validade” para o órgão transplantado. A resposta é não. De acordo com a enfermeira Raíssa Fileli, da Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT) do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), a durabilidade de um órgão varia conforme diversos fatores relacionados ao doador, ao receptor e ao acompanhamento realizado após a cirurgia. “Com o uso adequado dos medicamentos imunossupressores e o seguimento médico regular, muitos pacientes conseguem conviver por décadas com o órgão transplantado e ter qualidade de vida”, afirma.

Segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), um rim transplantado de doador vivo pode funcionar, em média, entre 15 e 25 anos, enquanto órgãos provenientes de doadores falecidos apresentam sobrevida média de 8 a 12 anos. Há ainda registros de enxertos que permaneceram em funcionamento por mais de 40 anos. No entanto, Raíssa ressalta que esses números são apenas referências. “A longevidade do transplante começa antes mesmo da cirurgia, envolvendo a manutenção do potencial doador, a captação, a preservação do órgão, a compatibilidade com o receptor e todo o acompanhamento realizado após o procedimento”, explica.

Embora os transplantes apresentem resultados cada vez mais positivos, em algumas situações pode ser necessário realizar um novo procedimento. “Isso pode ocorrer em casos de rejeição aguda, quando o organismo não aceita o órgão transplantado logo após a cirurgia, ou quando há perda gradual da função do enxerto ao longo dos anos. Problemas relacionados ao uso inadequado dos imunossupressores também podem comprometer o funcionamento do órgão. Nessas circunstâncias, alguns pacientes precisam retornar à fila de espera para receber um novo transplante”, aponta a enfermeira do HSV.