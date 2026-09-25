25 de setembro de 2026
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SAÚDE

Carreta do SUS zera fila de tomografias sem contraste em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A carreta, que ficou instalada no Paço Municipal, contou com mais de 3 mil exames agendados, sendo 1.622 tomografias e 1.417 ultrassonografias
A carreta, que ficou instalada no Paço Municipal, contou com mais de 3 mil exames agendados, sendo 1.622 tomografias e 1.417 ultrassonografias

Quem aguardava por uma tomografia sem contraste em Jundiaí já tem o exame em mãos e pode seguir com a investigação ou o acompanhamento de sua condição de saúde. Durante o período de permanência da unidade móvel do SUS no município, a oferta ampliada de exames permitiu zerar a fila para esse tipo de procedimento.

O resultado foi obtido graças à parceria entre a Prefeitura de Jundiaí e o Ministério da Saúde, por meio do programa federal Agora Tem Especialistas.

A carreta, que ficou instalada no Paço Municipal, contou com mais de 3 mil exames agendados, sendo 1.622 tomografias e 1.417 ultrassonografias. Devido ao sucesso da iniciativa, a unidade chegou a ter sua estadia prorrogada até 18 de setembro, permitindo a ampliação dos atendimentos. O atendimento foi estendido a todos os municípios que integram a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), previamente regulados pelas redes municipais de saúde.

“Nosso foco é fazer com que as pessoas tenham acesso aos exames com mais agilidade e possam dar continuidade ao diagnóstico e ao tratamento. Reduzir o tempo de espera significa cuidar melhor das pessoas e dar respostas mais rápidas para quem precisa da rede pública de saúde. É esse trabalho que queremos avançar cada vez mais em Jundiaí”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.

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