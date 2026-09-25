Quem aguardava por uma tomografia sem contraste em Jundiaí já tem o exame em mãos e pode seguir com a investigação ou o acompanhamento de sua condição de saúde. Durante o período de permanência da unidade móvel do SUS no município, a oferta ampliada de exames permitiu zerar a fila para esse tipo de procedimento.

O resultado foi obtido graças à parceria entre a Prefeitura de Jundiaí e o Ministério da Saúde, por meio do programa federal Agora Tem Especialistas.

A carreta, que ficou instalada no Paço Municipal, contou com mais de 3 mil exames agendados, sendo 1.622 tomografias e 1.417 ultrassonografias. Devido ao sucesso da iniciativa, a unidade chegou a ter sua estadia prorrogada até 18 de setembro, permitindo a ampliação dos atendimentos. O atendimento foi estendido a todos os municípios que integram a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), previamente regulados pelas redes municipais de saúde.