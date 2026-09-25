No sábado (26), às 17h30, a Cia. Diversidança apresenta gratuitamente no Sesc Jundiaí, na Área de Convivência, o espetáculo "Tirem os sapatos e dancem conosco". Sob direção geral e artística de Rodrigo Cândido, a apresentação estende um imenso tapete vermelho e convida quem estiver presente a tirar os sapatos para dançar junto com os intérpretes, dissolvendo as fronteiras entre palco e plateia em uma experiência de movimento e contato sensorial.

Também no sábado (26), às 19h, e no domingo (27), às 16h, o Teatro da unidade recebe o espetáculo "Gota D’água – No Tempo", encenado pela Cia. Coisas Nossas de Teatro. O texto de Chico Buarque e Paulo Pontes transporta a tragédia clássica grega de Medeia para o cotidiano da fictícia Vila do Meio-Dia, na periferia carioca. Com direção geral de Georgette Fadel e codireção de Cristiano Tomiossi, a montagem marca o reencontro dos dois atores nos papéis de Joana e Jasão, duas décadas após uma histórica encenação anterior.

Com uma abordagem despojada de cenários grandiosos e centrada na densidade dramática, a trama acompanha a ruptura do casal quando Jasão abandona Joana para ascender socialmente ao se casar com a filha de Creonte. O conflito expõe engrenagens de exploração, desigualdade de gênero e perda de dignidade em um texto de forte urgência política. A montagem conta com música ao vivo sob direção musical de Marco França e oferece uma dinâmica intimista na qual parte do público acompanha a ação diretamente do palco.