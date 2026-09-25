Neste sábado (26), a partir das 9h, o Parque da Cidade de Jundiaí receberá a 1ª Caminhada Setembro Dourado, um evento especial, promovido pelo Grendacc, que reforça a importância da conscientização sobre o câncer infantojuvenil. A iniciativa busca sensibilizar a população sobre o diagnóstico precoce, que pode aumentar em até 80% as chances de cura.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/1-caminhada-setembro-dourado/3563042

De acordo com a superintendente do Grendacc, Débora Silva, “quando a população está informada, os sinais e sintomas podem ser reconhecidos mais cedo, aumentando as chances de cura e reduzindo o impacto da doença”.