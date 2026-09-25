Neste sábado (26), a partir das 9h, o Parque da Cidade de Jundiaí receberá a 1ª Caminhada Setembro Dourado, um evento especial, promovido pelo Grendacc, que reforça a importância da conscientização sobre o câncer infantojuvenil. A iniciativa busca sensibilizar a população sobre o diagnóstico precoce, que pode aumentar em até 80% as chances de cura.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/1-caminhada-setembro-dourado/3563042
De acordo com a superintendente do Grendacc, Débora Silva, “quando a população está informada, os sinais e sintomas podem ser reconhecidos mais cedo, aumentando as chances de cura e reduzindo o impacto da doença”.
Ela destaca que o hospital do Grendacc é referência na luta contra o câncer infantojuvenil: “oferecemos tratamento de excelência e nosso índice de cura ultrapassa os 80%, além de proporcionarmos acolhimento aos pacientes e seus familiares”.
Segundo Débora, a Caminhada é também uma oportunidade de compartilhar conhecimento técnico com a população de Jundiaí e região, que sempre apoiou o trabalho da instituição.
Durante o percurso, equipes técnicas do Grendacc estarão presentes para distribuir materiais informativos, esclarecer dúvidas e orientar sobre os principais sinais e sintomas da doença. Os alunos do Colégio Tableau também participarão, realizando aferição de pressão arterial e checagem de glicemia, reforçando o cuidado integral com a saúde.
Antes da largada, educadoras físicas conduzirão uma sessão de alongamento coletivo. Durante o evento, haverá distribuição de água para garantir o bem-estar dos participantes.
As 200 primeiras inscrições receberão uma camiseta oficial da caminhada. Para retirar, é necessário apresentar o número da inscrição, documento com foto e chegar ao local até 8h30 do dia 26 de setembro. Após esse horário, a camiseta será destinada a outro inscrito.
Serviço:
1ª Caminhada Setembro Dourado
Data: 26 de setembro (sábado)
Horário: 9h
Local: Parque da Cidade – Jundiaí
Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/1-caminhada-setembro-dourado/3563042