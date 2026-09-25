A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) será totalmente interditada no sentido interior, entre São Paulo e Jundiaí, durante a madrugada deste sábado (26) para domingo (27). O bloqueio começa às 23h e segue até as 6h.

A interdição será realizada pela Motiva Autoban para uma operação conjunta de manutenção e conservação da rodovia. Segundo a concessionária, diferentes equipes atuarão simultaneamente para concentrar os serviços em uma única janela e reduzir a necessidade de novas interdições nas próximas semanas.

Entre os trabalhos previstos estão limpeza e varredura das pistas, manutenção dos sistemas de drenagem, limpeza de pés de barreira e caixas de captação, pintura de barreiras de concreto, substituição de elementos refletivos em barreiras e defensas metálicas, além da lavagem e instalação de placas de sinalização.