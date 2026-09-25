A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) será totalmente interditada no sentido interior, entre São Paulo e Jundiaí, durante a madrugada deste sábado (26) para domingo (27). O bloqueio começa às 23h e segue até as 6h.
A interdição será realizada pela Motiva Autoban para uma operação conjunta de manutenção e conservação da rodovia. Segundo a concessionária, diferentes equipes atuarão simultaneamente para concentrar os serviços em uma única janela e reduzir a necessidade de novas interdições nas próximas semanas.
Entre os trabalhos previstos estão limpeza e varredura das pistas, manutenção dos sistemas de drenagem, limpeza de pés de barreira e caixas de captação, pintura de barreiras de concreto, substituição de elementos refletivos em barreiras e defensas metálicas, além da lavagem e instalação de placas de sinalização.
Durante o bloqueio, os motoristas que seguirem em direção ao interior deverão utilizar a Rodovia Anhanguera (SP-330) como alternativa. A concessionária informou que haverá sinalização especial e equipes operacionais para orientar o tráfego.
Onde haverá bloqueios
Serão interditados:
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Alças de acesso da Marginal Tietê para a Rodovia dos Bandeirantes;
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Retorno do km 16, em São Paulo;
Acessos do Rodoanel Mário Covas (SP-021) para a Bandeirantes, nos dois sentidos;
Acesso do km 26, na altura do Aterro Sanitário;
Acessos dos km 28 e 34, na região dos postos de serviço;
Acesso do km 33, na altura da Solvi;
Retorno do km 37, em Caieiras;
Retorno do km 46, em Jundiaí, na altura do Centro de Detenção Provisória (CDP).
Rotas alternativas
Quem estiver na Marginal Tietê e quiser acessar a Bandeirantes no sentido interior deverá utilizar a Rodovia Anhanguera, com acesso pela altura do km 12.
Os motoristas que estiverem na Bandeirantes, no sentido capital, e quiserem retornar para o interior pelo km 16 deverão seguir até a Ponte do Piqueri, fazer o retorno e acessar a Rodovia Anhanguera.
Para quem estiver no Rodoanel Mário Covas e seguir em direção ao interior, a orientação é utilizar as alças de saída para a Rodovia Anhanguera.
Já os motoristas que estiverem na Anhanguera, no sentido capital, na região de Jundiaí, e precisarem fazer o retorno no km 46, na altura do CDP, deverão seguir pela SP-330 e realizar o retorno no km 38.
A concessionária também alerta que veículos estacionados nos postos de serviço localizados entre São Paulo e Jundiaí não poderão acessar a Rodovia dos Bandeirantes durante o período de interdição.
Segundo Mario Sergio Ferreira, gerente de conservação da Motiva Autoban, a operação tem como objetivo melhorar as condições de segurança e conservação da rodovia.
A recomendação é que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e consultem as condições de tráfego antes de sair.
Disque Autoban/WhatsApp: 0800 055 55 50.