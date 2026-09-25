Em Jundiaí, bancos de sangue voltados exclusivamente para cães e gatos são acionados diariamente para atender animais que precisam de transfusão após acidentes, cirurgias, doenças e outras situações de emergência. A demanda exige reposição constante das bolsas e, atualmente, os hemocentros enfrentam dificuldade para manter os estoques. Um deles é o Banco de Sangue Amazoo, que está com as reservas zeradas para cães e gatos e registra uma média de 100 bolsas utilizadas por mês. Já o Hemocentro Hemovita atende entre 40 e 70 animais mensalmente e estima precisar de 100 a 200 novos doadores na região. Os sangues são doados posteriormente para clínicas de Jundiaí e Região.
Na Amazoo, todos os tipos sanguíneos são necessários neste momento. Segundo o veterinário Luiz Felipe de Sousa, a demanda vem aumentando e o estoque não tem acompanhado a procura. “Hoje estamos com o estoque zerado, tanto para cães quanto para gatos. Não temos um número específico de bolsas considerado ideal, mas o importante é que não falte sangue. Todos os tipos estão sendo necessários e, infelizmente, precisamos de todas as tipagens”, afirma.
A clínica realiza, em média, 100 transfusões por mês, número que vem crescendo. Antes da coleta, o animal passa por exame físico e avaliações laboratoriais, como hemograma, funções renal e hepática, sorologias específicas e tipagem sanguínea. “A doação é bem tranquila. Primeiro fazemos um exame físico e, depois, os exames laboratoriais. Estando tudo em ordem, fazemos a coleta da bolsa. Em cães, a coleta dura cerca de cinco minutos e, em gatos, aproximadamente um minuto. O procedimento é muito seguro e não causa risco ao doador”, explica.
Demanda também cresce
Na Hemovita são atendidos entre 40 e 70 animais por mês, para os mais diferentes procedimentos cirúrgicos, mas nem sempre encontram sangue para as transfusões. Segundo a veterinária Fabiana Brandão, o hemocentro estima precisar de 100 a 200 novos doadores na região, principalmente cães de grande porte. “A gente enfrenta períodos de baixa quase que quinzenalmente. A cada semana temos momentos de estoque reduzido e precisamos correr atrás de doadores para repor as bolsas. A necessidade é muito grande e a demanda está crescendo”, afirma. Nos gatos, cerca de 5% a 10% são do tipo sanguíneo B, uma tipagem mais difícil de encontrar. Uma única doação pode ajudar até três animais, dependendo dos receptores.
Segundo ela, o concentrado de hemácias pode ser armazenado por até 30 dias, enquanto o concentrado de plaquetas dura apenas quatro dias. “A gente aceita doadores de emergência, mas todos passam por exames para garantir a qualidade do sangue e verificar se ele está livre de doenças que podem ser transmitidas. Também fazemos o teste de compatibilidade antes da transfusão. É um processo necessário para garantir a segurança do receptor”, explica.
Um gesto que salva
A border collie Janes Joplin, de Gabriela Catalano, é doadora há mais de três anos. Os outros dois cães da tutora, Meleca Christina e Biscoito Francisco, também foram avaliados, mas não foram aprovados. “Levei os três juntos e somente a Janes foi a que se encaixou no perfil e, desde então, continua doando”, relata Gabriela.
A primeira doação foi para um cachorro do condomínio onde Gabriela mora. Mais recentemente, Janes também ajudou outra cadela. “Muitos tutores não sabem da importância da doação e acham que vai machucar o animal, mas o processo é indolor e seguro. A cada três meses ela doa e recebe muito carinho, petiscos e acompanhamento. Para mim, saber que ela pode ajudar outro pet é muito gratificante”, afirma.
Para Gabriela, a experiência também mudou a forma como ela enxerga a responsabilidade dos tutores. “Quando a gente percebe que o nosso animal pode ajudar outro que está entre a vida e a morte, entende que é um gesto muito simples diante do que pode representar para aquela família. Enquanto a Janes puder doar e estiver saudável para isso, vamos continuar”, afirma.
Como doar
Antes da doação, os animais passam por avaliação veterinária e exames para verificar se estão saudáveis e aptos. O procedimento é agendado previamente.
Na Amazoo, podem doar cães de 1 a 8 anos, com pelo menos 25 quilos, e gatos da mesma faixa etária, com mínimo de 4 quilos. Os animais devem ser saudáveis, vacinados e dóceis. O contato para agendamento é (11) 97098-2181.
Na Hemovita, a busca é principalmente por cães de grande porte, além de gatos que atendam aos critérios para doação. O contato para informações e agendamento é (11) 99797-15151.