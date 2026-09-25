Em Jundiaí, bancos de sangue voltados exclusivamente para cães e gatos são acionados diariamente para atender animais que precisam de transfusão após acidentes, cirurgias, doenças e outras situações de emergência. A demanda exige reposição constante das bolsas e, atualmente, os hemocentros enfrentam dificuldade para manter os estoques. Um deles é o Banco de Sangue Amazoo, que está com as reservas zeradas para cães e gatos e registra uma média de 100 bolsas utilizadas por mês. Já o Hemocentro Hemovita atende entre 40 e 70 animais mensalmente e estima precisar de 100 a 200 novos doadores na região. Os sangues são doados posteriormente para clínicas de Jundiaí e Região.

Na Amazoo, todos os tipos sanguíneos são necessários neste momento. Segundo o veterinário Luiz Felipe de Sousa, a demanda vem aumentando e o estoque não tem acompanhado a procura. “Hoje estamos com o estoque zerado, tanto para cães quanto para gatos. Não temos um número específico de bolsas considerado ideal, mas o importante é que não falte sangue. Todos os tipos estão sendo necessários e, infelizmente, precisamos de todas as tipagens”, afirma.