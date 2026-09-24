A previsão do tempo para os próximos dias indica tempo firme e temperaturas em elevação na região. As manhãs devem começar mais amenas, com possibilidade de formação de nevoeiros e neblinas, enquanto as tardes tendem a ser mais quentes e com redução da umidade do ar.

Na sexta-feira (25), a manhã deve começar com temperaturas mais baixas e possibilidade de formação de nevoeiros e neblinas. Ao longo do dia, o sol aparece entre algumas nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas e a diminuição da umidade.

No sábado (26), o tempo permanece firme, com sol entre algumas nuvens durante o dia.