A previsão do tempo para os próximos dias indica tempo firme e temperaturas em elevação na região. As manhãs devem começar mais amenas, com possibilidade de formação de nevoeiros e neblinas, enquanto as tardes tendem a ser mais quentes e com redução da umidade do ar.
Na sexta-feira (25), a manhã deve começar com temperaturas mais baixas e possibilidade de formação de nevoeiros e neblinas. Ao longo do dia, o sol aparece entre algumas nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas e a diminuição da umidade.
No sábado (26), o tempo permanece firme, com sol entre algumas nuvens durante o dia.
Já no domingo (27), a previsão aponta predomínio de sol e tempo firme. A manhã poderá ter formação de nevoeiros, provocando redução da visibilidade em alguns pontos. Durante a tarde, o aumento das temperaturas deve deixar o tempo mais quente e abafado, com queda nos índices de umidade.
Na segunda-feira (28), o dia começa com sol entre algumas nuvens e possibilidade de nevoeiros e neblinas. As temperaturas devem subir ao longo da tarde.
Cuidados
Com a previsão de redução da umidade do ar, a recomendação é reforçar a hidratação ao longo do dia, principalmente nos períodos de maior calor. Também é indicado evitar a exposição prolongada ao sol e redobrar os cuidados durante as horas mais quentes.