O evento incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar, de uma família que os ame, para demonstrar todo o seu carinho, dedicação e gratidão. Eles são perfeitamente capazes de aprender e de responder a reforços positivos.



Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente, já estão castrados, vermifugados e vacinados, e o adotante já conhece o seu tamanho. Para os adotantes de pets adultos, a Feira estará oferecendo alguns benefícios.

Para adotar é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência, e responder um questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entende as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc. O Instituto fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas, e tudo mais. A taxa de adoção é de R$ 100.



As pessoas também podem fazer doações espontâneas, que são sempre bem-vindas para custeio dos animais resgatados e tratados pela Ong. Caso a pessoa adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.