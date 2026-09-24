24 de setembro de 2026
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LAMA

Obra na avenida Nami Azem causa transtornos no período de chuvas

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Com trechos sem cobertura, há lama na região e também calçadas danificadas
Com trechos sem cobertura, há lama na região e também calçadas danificadas

Quem passa diariamente pela avenida Nami Azem, no bairro Colônia, tem tido dificuldades no tráfego por conta de obras no asfalto. Com trechos sem cobertura, há lama na região e também calçadas danificadas. Um leitor do Jornal de Jundiaí, enviou vídeos relatando a situação, que seria provocada pela quebra de trechos do asfalto.

Em uma matéria publicada neste mês, a Prefeitura de Jundiaí informa que, "na avenida Nami Azen, foram implantados cerca de 340 metros de rede de água, com investimento de R$ 83 mil". A municipalidade foi procurada e, assim que haja resposta, será incluída na matéria.

A DAE também foi procurada, por se tratar de obra similar às de redes de águas. A autarquia informa que "não realizou nenhum serviço ou intervenção na avenida Nami Azem, e que a ocorrência relatada não é de responsabilidade da empresa. Para mais informações a DAE está à disposição através da Central de Relacionamento, pelo 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas".

Nos registros, é possível ver que há também uma obra de um empreendimento no local e, de acordo com relatos, movimentação constante de cominhões. A construtora Santa Angela foi procurada e, em nota, afirma que "as intervenções na avenida Nami Azém não possuem qualquer relação com a empresa. A intervenção retratada não está sendo executada pela Construtora Santa Angela, nem integra qualquer empreendimento sob sua responsabilidade. A Santa Angela permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais".

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