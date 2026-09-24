Quem passa diariamente pela avenida Nami Azem, no bairro Colônia, tem tido dificuldades no tráfego por conta de obras no asfalto. Com trechos sem cobertura, há lama na região e também calçadas danificadas. Um leitor do Jornal de Jundiaí, enviou vídeos relatando a situação, que seria provocada pela quebra de trechos do asfalto.

Em uma matéria publicada neste mês, a Prefeitura de Jundiaí informa que, "na avenida Nami Azen, foram implantados cerca de 340 metros de rede de água, com investimento de R$ 83 mil". A municipalidade foi procurada e, assim que haja resposta, será incluída na matéria.

A DAE também foi procurada, por se tratar de obra similar às de redes de águas. A autarquia informa que "não realizou nenhum serviço ou intervenção na avenida Nami Azem, e que a ocorrência relatada não é de responsabilidade da empresa. Para mais informações a DAE está à disposição através da Central de Relacionamento, pelo 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas".