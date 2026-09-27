Para uma parcela crescente dos jovens, o início da vida profissional já não precisa necessariamente passar pelo caminho tradicional do primeiro emprego. Abrir um negócio já aparece como alternativa para quem busca não apenas renda, mas também maior autonomia. Em Jundiaí, não é diferente e o número de jovens empreendendo aumenta a cada ano, com destaque para os MEIs.
No total, o município tem 85.632 empresas ativas, de acordo com o Mapa de Empresas do Governo Federal. 12.542 empresas foram abertas apenas neste ano, entre janeiro e julho – 6.223 foram fechadas. Deste total, 6.232 empresas ativas na cidade são de jovens de até 25 anos, faixa etária responsável por 2.389 empresas abertas neste ano e 931 fechadas.
Do total de empresas ativas de jovens, 5.040 (81%) são MEIs. Pessoas de até 25 anos abriram 2.116 e extinguiram 853 MEIs neste ano. MEIs também são boa parte dos CNPJs Jundiaí, pois, das 85.632 empresas ativas, 42.202 são MEIs (49%). Ainda assim, isso mostra que jovens empreendem bastante na cidade, mas como MEIs. Os jovens investem mais em CNPJs de MEI do que pessoas de outras faixas etárias.
Há 50 anos, por exemplo, em 1976, Jundiaí abriu 405 empresas, das quais apenas uma foi fundada por pessoa de até 25 anos. Em 1986, três empresas foram abertas por jovens de até 25 anos, do total de 1.165 naquele ano. Em 1996, 1.590 empresas abertas na cidade e duas delas de jovens. Em 2006, apenas duas empresas de jovens em meio a 1.427 novos negócios em Jundiaí.
A partir de 2008, houve uma mudança significativa no mundo dos negócios, com a criação da Lei Complementar nº 128/2008, que formaliza os pequenos negócios no Brasil. A partir daí, existe o Microempreendedor Individual (MEI). Em 2016, 5.855 empresas foram abertas em Jundiaí e 3.103 eram MEIs, mas ainda havia apenas quatro de jovens de até 25 anos.
Mas virada, de fato, começa a acontecer de forma mais incisiva a partir da pandemia de covid-19, quando houve demissões em massa e o empreendedorismo se tornou opção para muitos. Em 2019, 98 empresas abertas na cidade tinham jovens à frente; em 2020, o número de CNPJs comandados por pessoas de até 25 anos saltou para 235; em 2021, foram 526 aberturas; em 2022, 810; em 2023, 1.314; em 2024, 1866; e em 2025, 2.881.
No Brasil
Dados do DataSebrae mostram que, dos 30,4 milhões de donos de negócios do Brasil registrados ao fim do 2º trimestre de 2026, mais de 5 milhões são jovens. Ou seja: a cada 100 donos de negócios, 16 possuem até 29 anos no país.
Esse número vem crescendo nos últimos anos: no mesmo período de 2023 e 2024, eram 4,8 milhões; já em 2025, pouco mais de 4,9 milhões. Crescimento ainda maior na comparação com a série histórica dos últimos 14 anos, quando em 2012 eram cerca de 4 milhões.
Para o dirigente institucional da Faculdade Sebrae, Paulo Marcelo Ribeiro, o crescimento no número de jovens empreendendo no Brasil está relacionado a diversos fatores. “Por não enxergarem alternativas de empregos formais, os jovens buscam no empreendedorismo uma opção de renda. Há também a vontade de empregos mais flexíveis, que possibilitem ajustar horários e locais de trabalho às suas necessidades. Tanto que vem aumentando os chamados ‘nômades digitais’, que são jovens que viajam para diferentes locais no Brasil e no exterior realizando trabalhos on-line”, relata.