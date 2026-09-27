Para uma parcela crescente dos jovens, o início da vida profissional já não precisa necessariamente passar pelo caminho tradicional do primeiro emprego. Abrir um negócio já aparece como alternativa para quem busca não apenas renda, mas também maior autonomia. Em Jundiaí, não é diferente e o número de jovens empreendendo aumenta a cada ano, com destaque para os MEIs.

No total, o município tem 85.632 empresas ativas, de acordo com o Mapa de Empresas do Governo Federal. 12.542 empresas foram abertas apenas neste ano, entre janeiro e julho – 6.223 foram fechadas. Deste total, 6.232 empresas ativas na cidade são de jovens de até 25 anos, faixa etária responsável por 2.389 empresas abertas neste ano e 931 fechadas.

Do total de empresas ativas de jovens, 5.040 (81%) são MEIs. Pessoas de até 25 anos abriram 2.116 e extinguiram 853 MEIs neste ano. MEIs também são boa parte dos CNPJs Jundiaí, pois, das 85.632 empresas ativas, 42.202 são MEIs (49%). Ainda assim, isso mostra que jovens empreendem bastante na cidade, mas como MEIs. Os jovens investem mais em CNPJs de MEI do que pessoas de outras faixas etárias.