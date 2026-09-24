O Jardim Pacaembu ganhará um novo ponto de comércio e convivência no período noturno. A Feira do Galo, novo Varejão Noturno do bairro, será instalada na área em frente ao Estádio Dr. Jayme Cintra, do Paulista Futebol Clube, um dos principais pontos de referência da região.
A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), abriu chamamento público (disponível neste link) para a ocupação de 23 vagas para permissionários, distribuídas em diferentes segmentos.
Há duas vagas para pastel, duas para caldo de cana, além de oportunidades para milho e derivados, frutas, legumes, verduras ou processados, temperos, laticínios, ovos, salgadinhos e doces, manufaturados, recreação infantil, espetos, lanches, churros, tapioca, batata frita, mandioca e derivados, frango/polenta e crepes.
As vagas possuem tamanhos diferentes, de acordo com o segmento, e juntas representam uma área de até 384,50 metros quadrados.
As inscrições serão realizadas de 28 de setembro a 11 de outubro de 2026, exclusivamente pelo site do Balcão do Empreendedor, na opção “Agronegócio e Abastecimento – Inscrição Varejista Noturno”.
Os interessados deverão apresentar documentação completa, como documento de identificação com foto e CPF, comprovante de endereço atualizado, Atestado de Saúde Ocupacional, Atestado de Antecedentes Criminais e CNPJ atualizado.
Produtores rurais interessados também deverão apresentar documentos referentes à Unidade de Produção Agrícola, incluindo Cadastro Ambiental Rural (CAR), comprovante de endereço da unidade, documento que comprove a posse da propriedade e relação das espécies cultivadas.
Cada interessado poderá se inscrever para apenas um segmento. Caso haja mais de um candidato apto para a mesma vaga, a seleção será feita por sorteio. Para as vagas de frutas, verduras e legumes, produtores rurais de Jundiaí terão prioridade em relação aos interessados que atuam como revendedores.
O sorteio está previsto para 19 de outubro de 2026, às 14h30, na Sala Multiuso do Paço Municipal ou em outro local definido pela administração. A participação é facultativa. Os selecionados deverão iniciar as atividades em até 30 dias após a notificação do deferimento.