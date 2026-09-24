O Jardim Pacaembu ganhará um novo ponto de comércio e convivência no período noturno. A Feira do Galo, novo Varejão Noturno do bairro, será instalada na área em frente ao Estádio Dr. Jayme Cintra, do Paulista Futebol Clube, um dos principais pontos de referência da região.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), abriu chamamento público (disponível neste link) para a ocupação de 23 vagas para permissionários, distribuídas em diferentes segmentos.

Há duas vagas para pastel, duas para caldo de cana, além de oportunidades para milho e derivados, frutas, legumes, verduras ou processados, temperos, laticínios, ovos, salgadinhos e doces, manufaturados, recreação infantil, espetos, lanches, churros, tapioca, batata frita, mandioca e derivados, frango/polenta e crepes.