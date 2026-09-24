A Prefeitura de Jundiaí formalizou, na Imprensa Oficial do Município de sexta-feira (18), o grupo técnico que vai avaliar se a infraestrutura da cidade está preparada para acompanhar a implantação de novos empreendimentos e o crescimento de diferentes regiões do município.

Na prática, o trabalho vai analisar se áreas que podem receber novos empreendimentos contam com infraestrutura compatível com o aumento previsto da população e da demanda por serviços. A proposta é antecipar possíveis impactos e garantir que o desenvolvimento da cidade aconteça de forma planejada.

A medida dá continuidade ao Decreto Municipal nº 36.360, de 11 de junho de 2026, que suspendeu por 180 dias novas aprovações urbanísticas para determinados empreendimentos e determinou a realização de estudos sobre a capacidade da infraestrutura urbana. O decreto segue diretriz do Ministério Público. “Estamos estruturando uma análise técnica para que o crescimento da cidade aconteça de forma planejada, considerando a infraestrutura necessária e a qualidade de vida da população”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.