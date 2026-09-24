Moradores da Vila Didi e de bairros do entorno terão acesso a serviços e orientações de cidadania durante o evento Dia de Atos – Ação Social e Cidadania, que será realizado neste sábado (26), em Jundiaí.

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) participa da programação, promovida pela prefeitura do município, levando atendimentos e informações à população. A iniciativa pretende aproximar os serviços públicos das comunidades, especialmente de regiões com maior vulnerabilidade social, facilitando o acesso a orientações e ações voltadas à cidadania, saúde e bem-estar.

Serviço

Dia de Atos – Ação Social e Cidadania

Data: sábado, 26 de setembro de 2026

Horário: 9h às 15h

Endereço: rua Acre, 191 – Vila Didi – Jundiaí