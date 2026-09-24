24 de setembro de 2026
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PRESENÇA DO CIC

Vila Didi recebe evento 'Dia de Atos - Ação Social e Cidadania'

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução / Google
O evento acontecerá nas dependências de uma igreja no bairro
O evento acontecerá nas dependências de uma igreja no bairro

Moradores da Vila Didi e de bairros do entorno terão acesso a serviços e orientações de cidadania durante o evento Dia de Atos – Ação Social e Cidadania, que será realizado neste sábado (26), em Jundiaí.

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) participa da programação, promovida pela prefeitura do município, levando atendimentos e informações à população. A iniciativa pretende aproximar os serviços públicos das comunidades, especialmente de regiões com maior vulnerabilidade social, facilitando o acesso a orientações e ações voltadas à cidadania, saúde e bem-estar.

Serviço
Dia de Atos – Ação Social e Cidadania
Data: sábado, 26 de setembro de 2026
Horário: 9h às 15h
Endereço: rua Acre, 191 – Vila Didi – Jundiaí

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