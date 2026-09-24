Em funcionamento desde 3 de outubro de 2003, o HU é referência regional em assistência materno-infantil, além de atuar na formação de estudantes e profissionais e no desenvolvimento de ensino e pesquisa. Administrado pela FMJ, por meio da Fundação Jayme Rodrigues, o hospital ampliou sua estrutura ao longo dos anos, incorporou novas tecnologias e aprimorou continuamente seus processos assistenciais e administrativos.

O Hospital Universitário (HU), unidade da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), foi recertificado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) no Nível 3 – Acreditado com Excelência, reconhecimento que atesta a maturidade dos processos de gestão, qualidade e segurança adotados pela instituição.

Só em 2025, foram realizados 3 mil partos, 3,2 mil cirurgias, 47 mil atendimentos de urgência e quase 10 mil internações. Todos os anos, uma equipe da Fundação Vanzolini realiza avaliações para verificar a aplicação dos protocolos, a conformidade dos processos e o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela ONA.

Para Larissa Gleisy Dias de Oliveira, enfermeira da Qualidade do HU, a recertificação representa o reconhecimento de um trabalho construído diariamente por toda a instituição. “É um sentimento de reconhecimento. O reconhecimento diário do trabalho de todos os colaboradores, de todas as lideranças e da diretoria, procurando sempre uma assistência segura e de excelência para o paciente, com melhoria contínua. Então, a ONA não é só um selo: ela mostra que a qualidade está no DNA da instituição”, afirma.

A elevada adesão aos protocolos demonstra o comprometimento das equipes assistenciais com as boas práticas de qualidade e segurança. Esse trabalho é sustentado por educação continuada, auditorias internas, gestão de riscos e monitoramento permanente de indicadores, que permitem identificar oportunidades de melhoria e aperfeiçoar os processos.