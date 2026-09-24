Quase em outubro, diversas empresas abrem processos seletivos para reforçar as equipes para o fim de ano, momento em que a demanda por diversos produtos aumenta. Em Jundiaí, há dois processos seletivos com dezenas de vagas no momento, um no varejo, com 40 postos, e outro na indústria, com mais de 180 postos. Confira abaixo.
O supermercado atacadista Assaí abriu um novo ciclo de contratações com mais de 40 vagas para as lojas instaladas em Jundiaí. As oportunidades são voltadas para os cargos de Operador(a) de Loja e Operador(a) de Caixa, e todas as posições também estão abertas a pessoas com deficiência.
Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, número de telefone e contar com um e-mail atualizado. As inscrições devem ser feitas diretamente por meio do portal da companhia, neste link: https://www.assai.com.br/trabalhe-conosco.
O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e on-line. Aos selecionados, a empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado, além de possuir um plano de carreira, com investimentos em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as).
A companhia destaca ainda que todas as lojas do estado de São Paulo realizam processos seletivos diariamente, de segunda a sexta, às 9h ou 14h. Os interessados podem comparecer na loja e procurar o RH no balcão de informações.
Indústria
A Coca-Cola Femsa Brasil, uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola, está com mais de 180 vagas abertas para o fim de ano em Jundiaí. Com a chegada do verão e o aumento do consumo típico das festas de fim de ano, a empresa reforça suas operações por meio do Plano Verão, iniciativa anual que abre oportunidades temporárias e próprias de trabalho em diferentes áreas e localidades.
Em Jundiaí, as funções disponíveis são ajudante operacional, técnico e assistente de manutenção, operador de empilhadeira, conferente e operador de máquinas.
O Plano Verão também inclui vagas afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência. Os interessados de Jundiaí e cidades vizinhas (Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira, Várzea Paulista, Itatiba, Vinhedo e Cajamar) devem se candidatar por meio do site https://cocacolavagastemporarias.pandape.infojobs.com.br/.