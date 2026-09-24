Quase em outubro, diversas empresas abrem processos seletivos para reforçar as equipes para o fim de ano, momento em que a demanda por diversos produtos aumenta. Em Jundiaí, há dois processos seletivos com dezenas de vagas no momento, um no varejo, com 40 postos, e outro na indústria, com mais de 180 postos. Confira abaixo.

O supermercado atacadista Assaí abriu um novo ciclo de contratações com mais de 40 vagas para as lojas instaladas em Jundiaí. As oportunidades são voltadas para os cargos de Operador(a) de Loja e Operador(a) de Caixa, e todas as posições também estão abertas a pessoas com deficiência.

Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, número de telefone e contar com um e-mail atualizado. As inscrições devem ser feitas diretamente por meio do portal da companhia, neste link: https://www.assai.com.br/trabalhe-conosco.