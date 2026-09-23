Mulheres que desejam iniciar um negócio ou fortalecer um empreendimento já existente podem participar gratuitamente do curso Ela Empreende!, oferecido pelo programa Qualifica SP, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo.

Realizada de forma totalmente on-line e pelo WhatsApp, a formação tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional e incentivar o empreendedorismo feminino em diferentes regiões do estado.

O curso aborda temas importantes para a rotina de quem empreende, como planejamento, organização do negócio, gestão financeira, divulgação e marketing digital. Os conteúdos são apresentados de maneira prática, permitindo que as participantes acompanhem as aulas diretamente pelo celular e conciliem a capacitação com outras atividades do dia a dia.