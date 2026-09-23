A Região Oeste de Jundiaí deve ganhar um novo investimento em educação. Nesta quarta-feira (23), a Prefeitura abre a licitação para a construção de uma nova Emeb no Residencial Jundiaí, com capacidade para atender até 1.190 crianças, da Educação Infantil I, a partir do Grupo 3, ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

A nova escola foi planejada como um complexo educacional, reunindo em um mesmo espaço ambientes voltados à aprendizagem, esporte, cultura, alimentação e convivência. O projeto prevê 17 salas de aula, biblioteca, laboratório, sala multiuso e auditório, além de uma ampla estrutura esportiva, com ginásio coberto, quadra poliesportiva e arquibancada.

Além dos espaços pedagógicos e esportivos, a nova escola contará com refeitório e ambientes de apoio à alimentação escolar. A estrutura administrativa terá secretaria, direção, coordenação, sala dos professores, sala de reuniões e recepção. A acessibilidade está contemplada desde a concepção do projeto, com elevador, plataforma acessível e sanitários adaptados.