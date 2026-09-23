O jornalista Heitor Freddo lança seu primeiro romance, “Harmonia: 9,9 — Uma História de Amor no Maior Espetáculo da Terra”, durante a Feira Literária de Jundiaí, realizada entre os dias 24 e 27 de setembro. Publicado pela A_Risca Editorial, o livro marca a estreia na ficção do apresentador da Band Campinas e da Rádio Bandeirantes.

Ambientada no Rio de Janeiro atual, a história acompanha o reencontro de Candinho e Babi, um casal de ex-namorados ligado ao universo do carnaval. Ele é compositor, enquanto ela é musa de uma escola de samba e começa a ganhar projeção pública. Babi também vive um relacionamento com Salvatore, herdeiro do jogo do bicho que tenta se estabelecer como empresário do setor de apostas.

A narrativa é construída em primeira pessoa a partir das perspectivas dos protagonistas, que apresentam diferentes versões dos acontecimentos. A preparação para um desfile na Marquês de Sapucaí serve como cenário para o desenvolvimento da trama e para os conflitos envolvendo os relacionamentos e as escolhas dos personagens.