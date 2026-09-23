A discussão sobre como os municípios podem se preparar para os impactos das mudanças climáticas foi tema de um encontro realizado na sede do Ministério Público, em Campinas, organizado pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema). A atividade reuniu representantes do poder público e especialistas para tratar de prevenção, planejamento e estratégias de adaptação diante dos eventos climáticos extremos.

A programação contou com palestras da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) e do Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo, com discussões sobre resiliência climática, lente climática e a construção de planos locais de ação climática.

A proposta do encontro foi ampliar a discussão sobre a preparação dos municípios diante dos efeitos das mudanças climáticas e mostrar como o tema pode ser incorporado ao planejamento e às políticas públicas. A chamada lente climática permite considerar os possíveis impactos e riscos relacionados ao clima na elaboração de projetos, ações e decisões do poder público.