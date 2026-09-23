Um deslizamento de terra interditou uma faixa da rodovia Vereador Geraldo Dias (SP-332), próximo ao Condomínio Portal do Paraíso, em Jundiaí, na manhã desta terça-feira (22). O talude é alvo de reclamações dos moradores desde 2019 e, em 2025, a Prefeitura informou que a contenção da área estava em fase de licitação pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP). Ninguém ficou ferido e nenhum veículo foi atingido.
A queda de barreira foi registrada pelo DER por volta das 9h40, na altura do km 69, no sentido sul. Não houve registro de acidentes ou congestionamento. Um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) foi enviado ao trecho e ajudou na limpeza da pista. O acostamento permanece interditado e sinalizado devido ao risco de novos deslizamentos com a continuidade das chuvas na região.
A situação é acompanhada pelos moradores do Portal do Paraíso há pelo menos sete anos. Segundo Daisy Piacentini Ferrari, presidente da Associação Amigos Portal do Paraíso I, a entidade mantém protocolos, pedidos e documentos sobre as cobranças feitas aos órgãos públicos desde 2019. “Nós temos todos os protocolos e todos os pedidos, todas as informações e atualizações da nossa preocupação desse desmoronamento. Já marcamos reunião com o secretário de obras da Prefeitura. Vamos levar a pasta de toda a solicitação desde 2019 para o DER”, afirmou.
Em abril de 2025, a Prefeitura havia informado que a contenção do talude próximo ao Portal do Paraíso estava em fase de licitação pelo DER. Mais de um ano depois, o problema voltou a atingir a rodovia. Apesar do deslizamento, não houve registro de pessoas ou veículos atingidos. “Graças a Deus não tinha ninguém passando a pé e nenhum veículo foi atingido”, disse Daisy.
Procurado, o DER informou que mantém o monitoramento de taludes e de pontos com risco de erosão na região. Segundo o departamento, também estão sendo realizadas manutenções no pavimento e na sinalização da rodovia, com previsão de conclusão ainda nesta semana. O local segue interditado e sinalizado devido ao risco de novos deslizamentos.
Ocorrência
A Prefeitura encaminhou um novo ofício ao DER solicitando atenção prioritária e providências urgentes para o talude. O município cobra informações sobre o projeto, as medidas previstas e, principalmente, a previsão para execução da solução definitiva.
Segundo as secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos e Mobilidade e Transporte, dois ofícios foram enviados ao DER desde 2025, além de reunião presencial na unidade do órgão, em Campinas.
Questionado pelo Jornal de Jundiaí sobre a situação da área, o DER informou que a elaboração do projeto-executivo para recuperação do processo erosivo ainda está em etapa preparatória. Segundo o órgão, o projeto está em análise técnica para a elaboração do Termo de Referência e posterior contratação. Atualmente, estão sendo preparados os levantamentos e estudos necessários para a elaboração do projeto-executivo, que deverá definir a solução e permitir a execução da obra.
Cobranças
No ofício enviado ao órgão responsável, a Prefeitura afirma que o novo deslizamento comprometeu a via e aumentou os riscos à segurança dos usuários da rodovia. O município também alerta para a possibilidade de novos deslizamentos e danos à infraestrutura viária.
A Prefeitura pede a adoção imediata de medidas emergenciais e reforça a necessidade de uma solução definitiva e célere para a estabilização do talude. O documento também solicita informações sobre o estágio do projeto e a previsão para execução da obra.