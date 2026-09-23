Um deslizamento de terra interditou uma faixa da rodovia Vereador Geraldo Dias (SP-332), próximo ao Condomínio Portal do Paraíso, em Jundiaí, na manhã desta terça-feira (22). O talude é alvo de reclamações dos moradores desde 2019 e, em 2025, a Prefeitura informou que a contenção da área estava em fase de licitação pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP). Ninguém ficou ferido e nenhum veículo foi atingido.

A queda de barreira foi registrada pelo DER por volta das 9h40, na altura do km 69, no sentido sul. Não houve registro de acidentes ou congestionamento. Um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) foi enviado ao trecho e ajudou na limpeza da pista. O acostamento permanece interditado e sinalizado devido ao risco de novos deslizamentos com a continuidade das chuvas na região.

A situação é acompanhada pelos moradores do Portal do Paraíso há pelo menos sete anos. Segundo Daisy Piacentini Ferrari, presidente da Associação Amigos Portal do Paraíso I, a entidade mantém protocolos, pedidos e documentos sobre as cobranças feitas aos órgãos públicos desde 2019. “Nós temos todos os protocolos e todos os pedidos, todas as informações e atualizações da nossa preocupação desse desmoronamento. Já marcamos reunião com o secretário de obras da Prefeitura. Vamos levar a pasta de toda a solicitação desde 2019 para o DER”, afirmou.