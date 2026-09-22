Depois de percorrer diferentes regiões do Brasil ao longo da temporada, a Gincana do Caminhoneiro 2026 chega a Jundiaí (SP) para a quinta etapa da competição. Entre os dias 9 e 11 de outubro, o Posto Graal 56, localizado no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes, será ponto de encontro de caminhoneiros de diferentes partes do país em busca de uma vaga na grande final da 32ª edição do evento.
A escolha de Jundiaí acompanha a rota da competição, que percorre pontos estratégicos para o transporte rodoviário de cargas. Localizada entre as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, a cidade é cortada pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, um dos mais importantes eixos logísticos e econômicos do Brasil.
Posto Graal 56, localizado no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes, será ponto de encontro de caminhoneiros
É nesse cenário de intenso movimento de cargas que os caminhoneiros voltarão a testar habilidade, precisão e controle ao volante na tradicional prova de slalom da GDC. No comando do Volkswagen Meteor Highline 28.480 6x2, os participantes terão de completar o percurso demarcado por cones no menor tempo possível, sem derrubá-los.
“A gincana tem justamente essa característica de ir ao encontro de quem vive na estrada. Em Jundiaí, estaremos em um dos principais eixos rodoviários do país, recebendo profissionais que conhecem de perto a importância dessas rodovias para o transporte de cargas. É uma etapa que tem tudo a ver com a essência do evento”, afirma Patryck Furtado, coordenador da GDC.
Além da competição, a etapa oferece aos caminhoneiros uma programação voltada ao bem-estar e à rotina na estrada, com serviços gratuitos e ações de saúde. A participação é gratuita e destinada a motoristas com CNH nas categorias C, D ou E.
Ao longo das quatro primeiras etapas, a competição já passou por São José dos Pinhais (PR), Rondonópolis (MT), São Luís (MA) e Feira de Santana (BA). Já são 12 caminhoneiros classificados para a final da temporada, que acontecerá no dia 1º de novembro, em Campo Largo (PR). O grande prêmio será um Volkswagen Delivery Express zero quilômetro e o segundo colocado na final receberá uma assinatura anual do extrapesado Volkswagen Meteor 29.530.