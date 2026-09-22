Depois de percorrer diferentes regiões do Brasil ao longo da temporada, a Gincana do Caminhoneiro 2026 chega a Jundiaí (SP) para a quinta etapa da competição. Entre os dias 9 e 11 de outubro, o Posto Graal 56, localizado no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes, será ponto de encontro de caminhoneiros de diferentes partes do país em busca de uma vaga na grande final da 32ª edição do evento.

A escolha de Jundiaí acompanha a rota da competição, que percorre pontos estratégicos para o transporte rodoviário de cargas. Localizada entre as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, a cidade é cortada pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, um dos mais importantes eixos logísticos e econômicos do Brasil.