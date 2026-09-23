Jundiaí acumulou 387 milímetros de chuva em setembro até esta terça-feira (22), segundo a Defesa Civil, o maior volume para o mês desde o início da série histórica, em 2012. O acumulado já é 51,8% superior ao antigo recorde de setembro, de 255 mm registrados em 2015. Na madrugada de terça, foram 19 mm, que provocaram queda de árvore no Jundiaí Mirim, queda de fio energizado no Barroca e desbarrancamento com obstrução de via pública na Rodovia Vereador Geraldo Dias. Até o dia 16, o acumulado era de 364 mm, segundo a Prefeitura.
Mesmo sem informar valor consolidado dos custos relacionados às chuvas, desde o início de setembro, a Defesa Civil realizou mais de 40 vistorias relacionadas às chuvas, sendo 12 avaliações estruturais, conforme dados da Prefeitura. Entre as ocorrências registradas ao longo do mês estão quedas de árvores, problemas em semáforos, erosões e danos em estruturas. Nos dias 10 e 11, também foram registradas ocorrências na avenida Nilo Tracci, Rua Ônix, rua Diamante, rodovia Azko Nobel e rua Antônio Ovídio Rodrigues. Um muro de propriedade particular cedeu no Horto Florestal e a área foi parcialmente interditada como medida preventiva.
A sequência de chuva ocorre após um ano de volumes elevados. Entre janeiro e março, Jundiaí acumulou 1.374 mm, contra 829 mm no mesmo período de 2025, aumento de aproximadamente 66%, segundo a Prefeitura. Entre janeiro e agosto, foram 6.059 limpezas de bocas de lobo e 1.446 desobstruções por hidrojateamento, totalizando 7.505 intervenções.
A conta da chuva
Segundo a Prefeitura, serviços de limpeza, recuperação de vias, drenagem, manejo de árvores e mobilização de equipes fazem parte de contratos contínuos de manutenção urbana e atendem demandas de diferentes naturezas. Por isso, neste momento, não é possível separar quanto foi gasto exclusivamente com ocorrências provocadas ou agravadas pelos temporais.
Na Lei Orçamentária Anual de 2026, Lei nº 10.436/25, estão previstos R$ 898 mil para manutenção e limpeza do sistema de drenagem, R$ 140 mil para manutenção e limpeza de rios, córregos e canais e R$ 250,6 mil para manutenção de encostas e taludes. As três dotações somam R$ 1,2 milhão. O valor é uma previsão orçamentária e não representa o gasto causado pelas chuvas.
Chuva continua
A Defesa Civil prevê mais chuva forte nesta quarta-feira (23), com raios, rajadas de vento e possibilidade pontual de granizo. Para a Região de Jundiaí, são esperados 50 a 70 mm de chuva, e a instabilidade deve permanecer até quinta-feira (24). O Climatempo também aponta chuva para Jundiaí nesta quarta, com 96% de probabilidade e volume estimado de 7,8 mm. Para quinta, sexta e sábado, a previsão indica redução da instabilidade e tempo mais firme.