Jundiaí acumulou 387 milímetros de chuva em setembro até esta terça-feira (22), segundo a Defesa Civil, o maior volume para o mês desde o início da série histórica, em 2012. O acumulado já é 51,8% superior ao antigo recorde de setembro, de 255 mm registrados em 2015. Na madrugada de terça, foram 19 mm, que provocaram queda de árvore no Jundiaí Mirim, queda de fio energizado no Barroca e desbarrancamento com obstrução de via pública na Rodovia Vereador Geraldo Dias. Até o dia 16, o acumulado era de 364 mm, segundo a Prefeitura.

Mesmo sem informar valor consolidado dos custos relacionados às chuvas, desde o início de setembro, a Defesa Civil realizou mais de 40 vistorias relacionadas às chuvas, sendo 12 avaliações estruturais, conforme dados da Prefeitura. Entre as ocorrências registradas ao longo do mês estão quedas de árvores, problemas em semáforos, erosões e danos em estruturas. Nos dias 10 e 11, também foram registradas ocorrências na avenida Nilo Tracci, Rua Ônix, rua Diamante, rodovia Azko Nobel e rua Antônio Ovídio Rodrigues. Um muro de propriedade particular cedeu no Horto Florestal e a área foi parcialmente interditada como medida preventiva.

A sequência de chuva ocorre após um ano de volumes elevados. Entre janeiro e março, Jundiaí acumulou 1.374 mm, contra 829 mm no mesmo período de 2025, aumento de aproximadamente 66%, segundo a Prefeitura. Entre janeiro e agosto, foram 6.059 limpezas de bocas de lobo e 1.446 desobstruções por hidrojateamento, totalizando 7.505 intervenções.