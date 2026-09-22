Nesta segunda-feira (21), a Prefeitura de Jundiaí promoveu mais uma edição da ação “Sentindo na Pele”, no Terminal Vila Arens, como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito. A atividade convidou os participantes a vivenciar algumas das dificuldades enfrentadas diariamente por pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos durante seus deslocamentos. A iniciativa buscou estimular um olhar mais atento para o outro e mostrar como atitudes individuais podem contribuir para deslocamentos mais seguros, acessíveis e respeitosos.
Na ação, foram realizadas experiências práticas, como o simulador de envelhecimento, com colete com pesos; a simulação de deficiência visual, com o uso de máscaras; e atividades relacionadas à mobilidade física, com cadeiras de rodas, andadores, bengalas e muletas. As vivências permitiram perceber como obstáculos, comportamentos inadequados e a falta de atenção podem impactar a autonomia e a segurança durante os deslocamentos.
A iniciativa foi promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), por meio da equipe do Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência (NAPD); as Assessorias de Políticas da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa, vinculadas ao Núcleo de Articulação de Direitos Humanos; e o Instituto Luiz Braille.
A ação integra a Semana Nacional de Trânsito, que neste ano trabalha o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A programação desenvolvida em Jundiaí busca ampliar a conscientização sobre comportamentos seguros e reforçar que um trânsito mais humano depende do respeito e da responsabilidade de todos.