Nesta segunda-feira (21), a Prefeitura de Jundiaí promoveu mais uma edição da ação “Sentindo na Pele”, no Terminal Vila Arens, como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito. A atividade convidou os participantes a vivenciar algumas das dificuldades enfrentadas diariamente por pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos durante seus deslocamentos. A iniciativa buscou estimular um olhar mais atento para o outro e mostrar como atitudes individuais podem contribuir para deslocamentos mais seguros, acessíveis e respeitosos.

Na ação, foram realizadas experiências práticas, como o simulador de envelhecimento, com colete com pesos; a simulação de deficiência visual, com o uso de máscaras; e atividades relacionadas à mobilidade física, com cadeiras de rodas, andadores, bengalas e muletas. As vivências permitiram perceber como obstáculos, comportamentos inadequados e a falta de atenção podem impactar a autonomia e a segurança durante os deslocamentos.