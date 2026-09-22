O Instituto de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico de Jundiaí (Iidetec) terá, no dia 24 de outubro, a 5ª edição da pizza beneficente. O objetivo da ação é arrecadar recursos para projetos voltados ao bem-estar, à saúde e à inclusão social desenvolvidos no local.
As pizzas têm valor de R$ 50 e estão disponíveis nos sabores marguerita, muçarela, calabresa e frango. A retirada será realizada em 24 de outubro, na Escola Técnica Vasco Antônio Venchiarutti (Etevav), localizada na avenida Eng. Tasso Pinheiro, nº 700, no bairro Terra Nova, em Jundiaí.
A Câmada de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí apoia a realização da pizza beneficente do Iidetec, instituição que presta atendimentos gratuitos para pessoas de baixa renda.
As encomendas podem ser feitas pelos telefones (11) 4587-3093, (11) 96910-4812 ou (11) 93779-9758.
Serviço
Pizza beneficente Iidetec Jundiaí
Dia 24 de outubro
Retirada na Etevav (avenida Eng. Tasso Pinheiro, nº 700, no bairro Terra Nova)
Sabores marguerita, muçarela, calabresa e frango
Para encomendar, ligue: (11) 4587-3093, (11) 96910-4812 ou (11) 93779-9758
O Iidetec Jundiaí presta atendimentos de saúde, bem-estar e inclusão social a pessoas de baixa renda na rua Atílio Vianelo, 53 - Vila Vianelo