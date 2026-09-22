A Festa da Primavera também marcou o reencontro do prefeito Gustavo Martinelli com uma iniciativa que ajudou a construir há mais de duas décadas. Na época administrador do CECE Francisco Dal Santo, Martinelli esteve entre os idealizadores do evento, ao lado de Adilson Pereira e dos professores Vanderlei Seregatti e Clarina Fasanaro, atual secretária municipal de Cultura. “O bom filho à casa torna. Tenho muito carinho por essa festa e por tudo o que ela representa. Na época, idealizamos o evento para ajudar os grupos da Melhor Idade do Santa Gertrudes, da Vila Maringá e de outras regiões. É uma iniciativa que carrega um simbolismo especial, aproxima as pessoas e cria um momento de encontro, lazer e integração da comunidade”, destacou Martinelli.

A programação contou ainda com sorteio de brindes e a tradicional eleição da rainha da Festa da Primavera. O evento teve o apoio de diversos parceiros, entre eles a Guarda Municipal de Jundiaí, as secretarias municipais de Promoção da Saúde (SMPS) e de Cultura (SMCULT), o Parque da Uva e o Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. Também contou com a presença do vereador Adilson Júnior.