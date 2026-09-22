Desde 2005, a chegada da primavera marca um evento tradicional para o esporte e para a cidade de Jundiaí. Neste sábado (19), cerca de três mil pessoas passaram pelo ginásio do CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami, para prestigiar a 17ª edição da Festa da Primavera, destinada a arrecadar fundos para as associações das modalidades esportivas apoiadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).
Entre lanches, pastéis, espetinhos, bebidas e doces, as barracas montadas no espaço tiveram a renda destinada às associações, auxiliando na compra de uniformes e outros itens para as modalidades. Crianças, jovens, adultos e idosos compartilharam o ambiente familiar, que acompanha a festa desde sua primeira edição.
Atleta do Time Jundiaí de vôlei adaptado, Mafalda Casarin lembra das primeiras edições da Festa da Primavera. “O evento começou com cerca de 50 pessoas na organização e era realizado na área externa do Dal Santo. Elas eram dos grupos de ginástica e vôlei. Desde então, a gente se reúne e curte esse ambiente familiar maravilhoso. A festa é referência para todos nós e virou um ponto de encontro obrigatório.”
“A Festa da Primavera é uma tradição para os munícipes da Vila Rami e bairros próximos, consolidando os vínculos enraizados das pessoas, ajudando o esporte da cidade e acolhendo a todos com muito carinho”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi. “O espírito de confraternização da festa é sensacional. Somos uma grande família e aqui nos sentimos em casa”, emendou a munícipe Dilvia Regina Fernandes.
A Festa da Primavera também marcou o reencontro do prefeito Gustavo Martinelli com uma iniciativa que ajudou a construir há mais de duas décadas. Na época administrador do CECE Francisco Dal Santo, Martinelli esteve entre os idealizadores do evento, ao lado de Adilson Pereira e dos professores Vanderlei Seregatti e Clarina Fasanaro, atual secretária municipal de Cultura. “O bom filho à casa torna. Tenho muito carinho por essa festa e por tudo o que ela representa. Na época, idealizamos o evento para ajudar os grupos da Melhor Idade do Santa Gertrudes, da Vila Maringá e de outras regiões. É uma iniciativa que carrega um simbolismo especial, aproxima as pessoas e cria um momento de encontro, lazer e integração da comunidade”, destacou Martinelli.
A programação contou ainda com sorteio de brindes e a tradicional eleição da rainha da Festa da Primavera. O evento teve o apoio de diversos parceiros, entre eles a Guarda Municipal de Jundiaí, as secretarias municipais de Promoção da Saúde (SMPS) e de Cultura (SMCULT), o Parque da Uva e o Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. Também contou com a presença do vereador Adilson Júnior.