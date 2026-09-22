Em média, mais de duas colisões contra postes são registradas por dia nas cidades atendidas pela CPFL Piratininga. Entre janeiro e junho de 2026, foram contabilizadas 437 ocorrências, o equivalente a aproximadamente 2,4 casos por dia. Apesar da frequência dos acidentes, o balanço representa, de modo geral, uma queda de 7% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 470 casos. Mas isso não acontece em Jundiaí.

Entre as cidades prioritárias do levantamento, Jundiaí apresentou o crescimento mais expressivo. O município passou de 97 colisões contra postes no primeiro semestre de 2025 para 119 no mesmo período deste ano, uma alta de 22,7%. O resultado representa 22 ocorrências a mais em apenas seis meses.

Os dados levantados pela CPFL Piratininga ganham atenção durante a Semana Nacional do Trânsito, que segue até 25 de setembro, e reforçam a importância da direção segura. E este é um tipo de acidente que pode trazer consequências para além dos danos materiais. Dependendo da gravidade da colisão, postes, cabos e outros componentes da rede podem ser comprometidos, ampliando os riscos para motoristas, passageiros, pedestres e moradores próximos, além da possibilidade de interrupções no fornecimento de energia.