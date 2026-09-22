Para fortalecer o planejamento e a integração das equipes municipais e ampliar a capacidade de prevenção e resposta diante de eventos climáticos extremos, Jundiaí tem um Grupo Técnico (GT) de Governança Climática. Membros da formação participaram, no dia 17 de setembro, de uma capacitação promovida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.
A atividade reuniu integrantes da Defesa Civil de Jundiaí e representantes de diferentes secretarias que integram o GT, ampliando o conhecimento técnico das equipes sobre planejamento e atuação em situações de emergência. Entre os temas abordados estiveram a elaboração do Plano de Contingência Municipal (Plancon), o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e a Política Nacional de Segurança de Barragens.
Os temas abordados estão relacionados com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, aspectos legais da Política Nacional de Segurança de Barragens, Plano de Ação de Emergência (PAE) e elaboração do Plano de Contingência Municipal. A iniciativa busca apoiar os municípios na integração, planejamento e execução dos planos, fortalecendo a capacidade de resposta diante de situações de emergência.
Para o coordenador da Defesa Civil de Jundiaí, coronel Gimenez, a integração entre as diferentes áreas é fundamental para tornar o município mais preparado. “Foi um dia de estudo muito importante, com a participação de representantes de diversas secretarias, fortalecendo o sistema municipal de Defesa Civil e ampliando os conhecimentos sobre os planos de contingência. Essa integração é fundamental para que possamos trabalhar na construção de uma cidade mais resiliente, preparada e com um sistema de Defesa Civil cada vez mais fortalecido”, afirma.
Preparação integrada
A capacitação integra as ações do GT de Governança Climática, que também realiza reuniões periódicas e reforça serviços já desenvolvidos pelas diferentes áreas da prefeitura. O objetivo é fortalecer a integração entre as secretarias e preparar as equipes para identificar riscos, definir prioridades e atuar de forma coordenada na prevenção, mitigação e resposta a situações de emergência.