Para fortalecer o planejamento e a integração das equipes municipais e ampliar a capacidade de prevenção e resposta diante de eventos climáticos extremos, Jundiaí tem um Grupo Técnico (GT) de Governança Climática. Membros da formação participaram, no dia 17 de setembro, de uma capacitação promovida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

A atividade reuniu integrantes da Defesa Civil de Jundiaí e representantes de diferentes secretarias que integram o GT, ampliando o conhecimento técnico das equipes sobre planejamento e atuação em situações de emergência. Entre os temas abordados estiveram a elaboração do Plano de Contingência Municipal (Plancon), o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e a Política Nacional de Segurança de Barragens.

Os temas abordados estão relacionados com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, aspectos legais da Política Nacional de Segurança de Barragens, Plano de Ação de Emergência (PAE) e elaboração do Plano de Contingência Municipal. A iniciativa busca apoiar os municípios na integração, planejamento e execução dos planos, fortalecendo a capacidade de resposta diante de situações de emergência.