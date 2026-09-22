O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) promoveu, entre os dias 14 e 18 de setembro, a Campanha do Dia Mundial da Sepse, em referência à data, celebrada em 13 de setembro. A iniciativa contou com atividades voltadas à conscientização e à atualização dos profissionais sobre o reconhecimento e o tratamento da sepse. A síndrome é uma resposta grave do organismo a uma infecção. Ela acontece quando o corpo reage de forma exagerada à infecção e essa reação pode prejudicar o funcionamento de órgãos importantes.

A sepse pode evoluir rapidamente e exige identificação e tratamento precoces. Por isso, manter as equipes atualizadas é fundamental para qualificar a assistência e contribuir para melhores desfechos aos pacientes.

Organizada pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), a programação contou com palestras conduzidas pelo pneumologista Dr. Eduardo Leme e pela enfermeira Mariana Monteiro, do NEP, que reuniram 207 participantes, além de gincanas direcionadas às equipes médica e multidisciplinar. A iniciativa teve como objetivo reforçar a importância do reconhecimento precoce da sepse e da atuação integrada dos profissionais para garantir um atendimento rápido e adequado aos pacientes.