22 de setembro de 2026
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PREVISÃO NO ESTADO

Primavera deve ser marcada por calor intenso e temporais em SP

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Governo de SP
A estação deve apresentar maior frequência de temporais, especialmente durante períodos de instabilidade atmosférica
A estação deve apresentar maior frequência de temporais, especialmente durante períodos de instabilidade atmosférica

A primavera começa hoje (22), precisamente, às 21h05, no horário de Brasília, com previsão de chuvas acima da média histórica e possibilidade de episódios de calor intenso no estado de São Paulo. A estação deve apresentar maior frequência de temporais, especialmente durante períodos de instabilidade atmosférica.

O El Niño deverá influenciar o comportamento climático ao longo da primavera. Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno altera a circulação atmosférica e pode favorecer a ocorrência de chuvas e temporais em São Paulo.

A distribuição das precipitações poderá ser irregular, tanto ao longo do tempo quanto entre as regiões paulistas. Episódios de chuva intensa podem ser intercalados com períodos secos e temperaturas elevadas. Nos momentos que antecedem a chegada de sistemas meteorológicos, a atuação de ventos mais quentes poderá provocar elevações acentuadas das temperaturas, com possibilidade de ondas de calor durante a estação.

Como se proteger durante os temporais

  • Procure abrigo em local seguro ao perceber a aproximação de uma tempestade.
  • Mantenha distância de árvores, postes, placas, muros e outras estruturas com risco de queda ou desabamento.
  • Durante a ocorrência de raios, evite áreas abertas, campos, praias e locais próximos a árvores isoladas.
  • Não atravesse ruas alagadas, enxurradas ou áreas com correnteza.
  • Durante rajadas intensas de vento, permaneça em áreas mais seguras da edificação, como banheiros e corredores centrais, afastando-se de janelas e áreas externas.

Cuidados durante o calor intenso

  • Mantenha a hidratação ao longo do dia, bebendo água regularmente.
  • Evite exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia.
  • Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às temperaturas elevadas.
  • Mantenha os animais em locais protegidos do sol, com acesso à sombra e água fresca. Evite passeios nos horários mais quentes e não os deixe dentro de veículos.
  • Sempre que possível, umidifique os ambientes durante períodos de baixa umidade do ar.

Canais de atendimento
Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS, envie o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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