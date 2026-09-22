A primavera começa hoje (22), precisamente, às 21h05, no horário de Brasília, com previsão de chuvas acima da média histórica e possibilidade de episódios de calor intenso no estado de São Paulo. A estação deve apresentar maior frequência de temporais, especialmente durante períodos de instabilidade atmosférica.

O El Niño deverá influenciar o comportamento climático ao longo da primavera. Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno altera a circulação atmosférica e pode favorecer a ocorrência de chuvas e temporais em São Paulo.

A distribuição das precipitações poderá ser irregular, tanto ao longo do tempo quanto entre as regiões paulistas. Episódios de chuva intensa podem ser intercalados com períodos secos e temperaturas elevadas. Nos momentos que antecedem a chegada de sistemas meteorológicos, a atuação de ventos mais quentes poderá provocar elevações acentuadas das temperaturas, com possibilidade de ondas de calor durante a estação.

Como se proteger durante os temporais

Procure abrigo em local seguro ao perceber a aproximação de uma tempestade.

Mantenha distância de árvores, postes, placas, muros e outras estruturas com risco de queda ou desabamento.

Durante a ocorrência de raios, evite áreas abertas, campos, praias e locais próximos a árvores isoladas.

Não atravesse ruas alagadas, enxurradas ou áreas com correnteza.

Durante rajadas intensas de vento, permaneça em áreas mais seguras da edificação, como banheiros e corredores centrais, afastando-se de janelas e áreas externas.

Cuidados durante o calor intenso