A primavera começa hoje (22), precisamente, às 21h05, no horário de Brasília, com previsão de chuvas acima da média histórica e possibilidade de episódios de calor intenso no estado de São Paulo. A estação deve apresentar maior frequência de temporais, especialmente durante períodos de instabilidade atmosférica.
O El Niño deverá influenciar o comportamento climático ao longo da primavera. Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno altera a circulação atmosférica e pode favorecer a ocorrência de chuvas e temporais em São Paulo.
A distribuição das precipitações poderá ser irregular, tanto ao longo do tempo quanto entre as regiões paulistas. Episódios de chuva intensa podem ser intercalados com períodos secos e temperaturas elevadas. Nos momentos que antecedem a chegada de sistemas meteorológicos, a atuação de ventos mais quentes poderá provocar elevações acentuadas das temperaturas, com possibilidade de ondas de calor durante a estação.
Como se proteger durante os temporais
- Procure abrigo em local seguro ao perceber a aproximação de uma tempestade.
- Mantenha distância de árvores, postes, placas, muros e outras estruturas com risco de queda ou desabamento.
- Durante a ocorrência de raios, evite áreas abertas, campos, praias e locais próximos a árvores isoladas.
- Não atravesse ruas alagadas, enxurradas ou áreas com correnteza.
- Durante rajadas intensas de vento, permaneça em áreas mais seguras da edificação, como banheiros e corredores centrais, afastando-se de janelas e áreas externas.
Cuidados durante o calor intenso
- Mantenha a hidratação ao longo do dia, bebendo água regularmente.
- Evite exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia.
- Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às temperaturas elevadas.
- Mantenha os animais em locais protegidos do sol, com acesso à sombra e água fresca. Evite passeios nos horários mais quentes e não os deixe dentro de veículos.
- Sempre que possível, umidifique os ambientes durante períodos de baixa umidade do ar.
Canais de atendimento
Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS, envie o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.