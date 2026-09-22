A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) abriu as inscrições para o público externo participar da 15ª Semana do Corpo Humano (SCH), que será realizada de 28 de setembro a 3 de outubro de 2026, na Unidade 1 da instituição, localizada na rua Francisco Telles, 250, Vila Arens, em Jundiaí.
Neste ano, o evento terá como tema “A Origem da Vida Humana” e oferecerá ao público uma experiência que combina conhecimento científico, atividades práticas e interação. Os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente e escolher o horário de visitação de sua preferência, conforme a disponibilidade de vagas.
Organizada por alunos e professores da FMJ, a Semana do Corpo Humano é um projeto de extensão que tem como objetivo aproximar a comunidade do conhecimento sobre a organização e o funcionamento do corpo humano. Ao longo de suas 14 edições, o evento já impactou mais de 20 mil pessoas.
A visita tem duração aproximada de 2 horas e 30 minutos e inclui diferentes atividades, entre elas a visita ao Museu do Corpo Humano, a exploração de um macromodelo relacionado ao tema da edição, experiências nos laboratórios de Bioquímica, observação de lâminas histológicas e participação em gincanas.
As inscrições são destinadas ao público em geral. O valor da entrada inteira é de R$ 46, enquanto a meia-entrada, no valor de R$ 23, é destinada a estudantes, mediante apresentação de carteirinha, professores, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência.
Para garantir uma melhor organização das atividades, os visitantes devem chegar 15 minutos antes do horário escolhido. A pontualidade é importante para a formação dos grupos e o cumprimento de todas as etapas da visita.
As vagas são limitadas e os horários serão preenchidos conforme a ordem das inscrições.
Serviço
15ª Semana do Corpo Humano – “A Origem da Vida Humana”
28 de setembro a 3 de outubro de 2026
Unidade 1 da Faculdade de Medicina de Jundiaí – rua Francisco Telles, 250 – Vila Arens
Duração: aproximadamente 2h30
Entrada: inteira R$ 46 | meia-entrada R$ 23
Inscrições: o público externo deve acessar o formulário neste link, consultar os horários disponíveis e escolher o período de preferência.