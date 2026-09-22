A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) abriu as inscrições para o público externo participar da 15ª Semana do Corpo Humano (SCH), que será realizada de 28 de setembro a 3 de outubro de 2026, na Unidade 1 da instituição, localizada na rua Francisco Telles, 250, Vila Arens, em Jundiaí.

Neste ano, o evento terá como tema “A Origem da Vida Humana” e oferecerá ao público uma experiência que combina conhecimento científico, atividades práticas e interação. Os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente e escolher o horário de visitação de sua preferência, conforme a disponibilidade de vagas.