A cesta básica na cidade de São Paulo ficou 0,22% mais cara em agosto, segundo pesquisa da Fundação Procon-SP, em convênio com o Dieese. O custo médio passou de R$ 1.335,04 para R$ 1.338,03 em um mês. Apesar de somente 15 dos 39 itens da cesta terem aumentado os preços, foram suficientes para pressionarem tal alta, em especial, o arroz e a carne de primeira.

O arroz teve a maior alta do mês, de 4,89%, passando de R$ 19,63 para R$ 20,59 o pacote de cinco quilos. Segundo o relatório, as cotações foram sustentadas pela baixa disponibilidade de matéria-prima e pela necessidade de recomposição de estoques pelo setor industrial. As chuvas também dificultaram o transporte do cereal em algumas regiões.

No caso da carne de primeira, o preço médio passou de R$ 48,54 para R$ 50,49 o quilo. O relatório aponta comportamentos distintos no mercado da carne bovina em agosto: enquanto a arroba negociada no mercado paulista perdeu força, os preços da carne no atacado permaneceram firmes.