A Câmara Municipal de Jundiaí tem cinco projetos na pauta da sessão desta terça-feira (22). Entre os temas estão uma mudança na regra para a abertura das sessões, a criação de uma rede municipal de cursinhos populares e a possibilidade de irmãos estudarem na mesma escola. Também serão analisados projetos sobre o calendário de eventos e a denominação de ruas.

O primeiro item é uma proposta da Mesa Diretora que altera a Lei Orgânica de Jundiaí. O texto revoga o artigo 30, que estabelece uma exigência de número mínimo de vereadores presentes para a abertura das sessões. A proposta será votada em primeiro turno e, se aprovada, ainda terá de cumprir as demais etapas previstas para alterações na Lei Orgânica. A matéria tem parecer da Comissão de Justiça e Redação e exige maioria simples.

Na sequência, os vereadores analisam o projeto da vereadora Mariana Janeiro, que cria a Rede Municipal de Cursinhos Populares e um comitê para organizar e acompanhar as ações. A ideia é estruturar os cursinhos dentro de uma política municipal, seguindo programas previstos na legislação federal, com foco na preparação de estudantes que pretendem ingressar no ensino superior. O texto cita a Lei Federal nº 10.558/2002 e o Decreto Federal nº 12.410/2025 e já passou pelas comissões de Justiça e Redação, Defesa da Cidadania, Inclusão Social e Direitos Humanos e Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Esporte.