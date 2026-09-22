A Câmara Municipal de Jundiaí tem cinco projetos na pauta da sessão desta terça-feira (22). Entre os temas estão uma mudança na regra para a abertura das sessões, a criação de uma rede municipal de cursinhos populares e a possibilidade de irmãos estudarem na mesma escola. Também serão analisados projetos sobre o calendário de eventos e a denominação de ruas.
O primeiro item é uma proposta da Mesa Diretora que altera a Lei Orgânica de Jundiaí. O texto revoga o artigo 30, que estabelece uma exigência de número mínimo de vereadores presentes para a abertura das sessões. A proposta será votada em primeiro turno e, se aprovada, ainda terá de cumprir as demais etapas previstas para alterações na Lei Orgânica. A matéria tem parecer da Comissão de Justiça e Redação e exige maioria simples.
Na sequência, os vereadores analisam o projeto da vereadora Mariana Janeiro, que cria a Rede Municipal de Cursinhos Populares e um comitê para organizar e acompanhar as ações. A ideia é estruturar os cursinhos dentro de uma política municipal, seguindo programas previstos na legislação federal, com foco na preparação de estudantes que pretendem ingressar no ensino superior. O texto cita a Lei Federal nº 10.558/2002 e o Decreto Federal nº 12.410/2025 e já passou pelas comissões de Justiça e Redação, Defesa da Cidadania, Inclusão Social e Direitos Humanos e Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Esporte.
Também está na pauta o projeto do presidente da Câmara, Edicarlos Vieira, que inclui no calendário oficial o “Espetáculo Anual do Projeto Tem Dança na Escola”. A apresentação deverá ocorrer no primeiro sábado de dezembro. A proposta passou pelas comissões de Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Esporte.
Outro projeto, de autoria do vereador Paulo Sergio Martins, trata da matrícula de irmãos na rede municipal. A proposta altera a legislação para garantir que irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo da educação básica possam estudar na mesma unidade escolar.
O texto modifica a Lei nº 8.374/2015, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino, e já recebeu pareceres favoráveis das comissões responsáveis pela análise da matéria.
A pauta termina com cinco projetos para denominar ruas e vias públicas. De autoria de Romildo Antonio, três propostas dão os nomes de Rua Ângelo Antônio Rodrigues, Rua Francisco Cordeiro e Rua César Alessandro da Silva a vias do Jardim Novo Horizonte, Parque Residencial Jundiaí e Núcleo Residencial Água Doce.
Outros dois projetos, de Henrique Parra do Cardume, homenageiam Engenheiro Cássio Vetrenka e Professora Luma Vitória Fernanda da Silva, dando seus nomes a ruas dos loteamentos Bosques do Corrupira, no Jardim Celeste, e Jardim Elisa, no Castanho.