As multas aplicadas a motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool aumentaram 56% em Jundiaí. De janeiro a agosto deste ano, foram registrados 142 casos, contra 91 no mesmo período de 2025, segundo dados do Detran-SP.
Somente no último fim de semana, quatro motoristas foram flagrados dirigindo após consumir bebida alcoólica na cidade.
O consumo de álcool pode comprometer os reflexos, a atenção e o tempo de reação do motorista diante de situações de risco. Segundo o especialista citado na reportagem, a legislação brasileira não permite a condução de veículos sob influência de álcool.
Além das consequências administrativas, a combinação entre bebida e direção pode aumentar o risco de acidentes graves.
Entre as penalidades previstas estão a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, a realização de curso de reciclagem e a retenção do veículo até que um condutor habilitado possa assumir a direção.
O Código de Trânsito Brasileiro estabelece tolerância para a fiscalização por etilômetro, com diferentes consequências conforme o resultado registrado. Em determinadas situações, a constatação de álcool pode configurar infração administrativa ou crime de trânsito, conforme os limites previstos na legislação.