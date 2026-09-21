As multas aplicadas a motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool aumentaram 56% em Jundiaí. De janeiro a agosto deste ano, foram registrados 142 casos, contra 91 no mesmo período de 2025, segundo dados do Detran-SP.

Somente no último fim de semana, quatro motoristas foram flagrados dirigindo após consumir bebida alcoólica na cidade.

O consumo de álcool pode comprometer os reflexos, a atenção e o tempo de reação do motorista diante de situações de risco. Segundo o especialista citado na reportagem, a legislação brasileira não permite a condução de veículos sob influência de álcool.