Especialistas, lideranças industriais e executivos defenderam uma estratégia diversificada para a transição energética no setor de mobilidade durante um seminário realizado na terça-feira (15), em São Paulo.

Promovido pelo Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, com apoio da Anfavea, Abipeças e Sindipeças, o evento discutiu os desafios e as oportunidades para ampliar a mobilidade de baixo carbono no Brasil.

Durante a abertura, o presidente do Ciesp, Rafael Cervone, destacou a importância da integração entre governos, indústria e sociedade para impulsionar novas tecnologias e superar desafios relacionados à infraestrutura.