A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) registrou 199 ocorrências de apreensão de drogas em Jundiaí entre janeiro e junho de 2026, enquanto as polícias Civil e Militar apreenderam cerca de 1,2 tonelada de entorpecentes entre janeiro e julho na área da Seccional de Jundiaí, que reúne o município e outras cidades da região. No mesmo período, mais de 2,7 mil pessoas foram detidas. Em Jundiaí, o Jardim Novo Horizonte concentrou o maior número de ocorrências no primeiro semestre, com 40 registros, seguido por Jardim Tarumã, com 16, Cecap e Jardim Tamoio, com 13 cada, e Jardim São Camilo, com 11 Operações realizadas neste ano também identificaram estruturas organizadas de tráfico na região.
Os 199 registros representam uma queda de 33% em relação aos 297 casos registrados no mesmo período de 2025. Os dados da SSP incluem ocorrências de apreensão de entorpecentes relacionadas ao tráfico e ao uso pessoal. A redução dos casos não permite afirmar, isoladamente, que houve queda na circulação de drogas, já que o indicador também é influenciado pela atuação das forças de segurança.
O Jardim Novo Horizonte também liderou o levantamento no primeiro semestre de 2025, com 39 ocorrências. Jardim Tamoio teve 23 registros, Jardim São Camilo 21, Jardim Santa Gertrudes 16 e Vila Nambi 16. Jardim Tarumã e Cecap tiveram 14 casos cada. Entre junho e setembro de 2026, foram registrados outros 71 casos. O Jardim Novo Horizonte voltou a aparecer na liderança, com 10 ocorrências, seguido por Jardim Tarumã, com nove, Torres de São José, com sete, e Jardim São Camilo, com seis.
Operações
A redução dos registros ocorre em um ano marcado por operações contra estruturas de tráfico organizado. Em setembro, a Polícia Civil deflagrou a Operação Colapso, que resultou na prisão de oito pessoas apontadas pela investigação como integrantes do alto escalão do PCC em Jundiaí. Segundo a investigação, o grupo estaria ligado ao comando do tráfico na região e mantinha uma estrutura para monitorar a movimentação das forças de segurança. Durante a operação, foram apreendidos 1.317 papelotes de cocaína, 4,7 quilos de cocaína, 83 gramas de maconha, uma arma, equipamentos utilizados pelo grupo e R$ 10.288.
Em junho, a Operação Torneira, conduzida pelo Gaeco em conjunto com as polícias Civil e Militar, investigou um núcleo de traficantes ligados ao PCC que atuaria na região de Jundiaí. A investigação identificou movimentações financeiras de aproximadamente R$ 230 milhões relacionadas a um esquema de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 43 mandados de busca em 12 municípios.
A SSP informou ainda que as polícias Civil e Militar apreenderam cerca de 1,2 tonelada de entorpecentes entre janeiro e julho de 2026 na área da Seccional de Jundiaí, que inclui outros municípios. No mesmo período, mais de 2,7 mil pessoas foram detidas na região.
Para o secretário de Segurança Pública de Jundiaí, Guilherme Balbino Rigo, o aumento dos registros de tráfico e de apreensão de entorpecentes nos últimos anos também reflete a intensificação do combate. Segundo ele, as ocorrências de tráfico passaram de 138 em 2022 para 395 em 2025, enquanto os registros de apreensão de entorpecentes subiram de 39 para 107, alta de 174% no período. “Não houve aumento do crime. Houve aumento do combate. A Guarda Municipal de Jundiaí combate todos os tipos de crime e não seria diferente com o tráfico. É esse tipo de integração entre Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil que produz resultado.”
Rigo também destacou que o tráfico não se limita às fronteiras municipais e que o enfrentamento exige atuação conjunta entre as forças de segurança e o Ministério Público. “O tráfico não respeita limite municipal. As redes que atuam em Jundiaí também operam nos municípios vizinhos da região metropolitana, o que exige resposta coordenada, não isolada. Há também um ponto que precisa ser dito com todas as letras: o tráfico de drogas corrompe menores de idade para a prática criminosa, isso não é segredo para ninguém, é uma das faces mais graves desse crime”, disse.
A Guarda Municipal informou que os dados estatísticos podem ser consultados no portal da SSP-SP e que as equipes realizam operações de combate ao tráfico diariamente. A Prefeitura também informou que a identificação oficial de facções criminosas é atribuição da Polícia Civil. A SSP afirma que mantém ações permanentes contra o tráfico e que utiliza inteligência, tecnologia, integração entre as polícias e análise das ocorrências para direcionar o policiamento.