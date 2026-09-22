A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) registrou 199 ocorrências de apreensão de drogas em Jundiaí entre janeiro e junho de 2026, enquanto as polícias Civil e Militar apreenderam cerca de 1,2 tonelada de entorpecentes entre janeiro e julho na área da Seccional de Jundiaí, que reúne o município e outras cidades da região. No mesmo período, mais de 2,7 mil pessoas foram detidas. Em Jundiaí, o Jardim Novo Horizonte concentrou o maior número de ocorrências no primeiro semestre, com 40 registros, seguido por Jardim Tarumã, com 16, Cecap e Jardim Tamoio, com 13 cada, e Jardim São Camilo, com 11 Operações realizadas neste ano também identificaram estruturas organizadas de tráfico na região.

Os 199 registros representam uma queda de 33% em relação aos 297 casos registrados no mesmo período de 2025. Os dados da SSP incluem ocorrências de apreensão de entorpecentes relacionadas ao tráfico e ao uso pessoal. A redução dos casos não permite afirmar, isoladamente, que houve queda na circulação de drogas, já que o indicador também é influenciado pela atuação das forças de segurança.

O Jardim Novo Horizonte também liderou o levantamento no primeiro semestre de 2025, com 39 ocorrências. Jardim Tamoio teve 23 registros, Jardim São Camilo 21, Jardim Santa Gertrudes 16 e Vila Nambi 16. Jardim Tarumã e Cecap tiveram 14 casos cada. Entre junho e setembro de 2026, foram registrados outros 71 casos. O Jardim Novo Horizonte voltou a aparecer na liderança, com 10 ocorrências, seguido por Jardim Tarumã, com nove, Torres de São José, com sete, e Jardim São Camilo, com seis.