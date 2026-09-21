21 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SESC JUNDIAÍ

Fábio Zanon celebra 60 anos com dança urbana e Marie Curie

Por Redação | Sesc
| Tempo de leitura: 3 min
Sesc
Facebook Whatsapp Twitter
De 18 a 20 de setembro, os destaques da programação do Sesc Jundiaí reúnem atrações no Teatro e na Área de Convivência
De 18 a 20 de setembro, os destaques da programação do Sesc Jundiaí reúnem atrações no Teatro e na Área de Convivência

De 18 a 20 de setembro, os destaques da programação do Sesc Jundiaí reúnem atrações no Teatro e na Área de Convivência, com espetáculo de danças urbanas, concerto de violão clássico, peça infantojuvenil sobre ciência e apresentações dedicadas às matrizes culturais indígena e africana.

Na sexta (18), às 20h, no Teatro, a Cia. Conceito Urbano apresenta o espetáculo de dança MIGRA – Os Avanços da Diversidade. Sob direção e coreografia de Eliseu Corrêa, a montagem mergulha nas memórias dos guetos, migrações e territórios de resistência que moldaram a identidade brasileira, articulando gestualidade urbana, capoeira, samba e corporeidade ao som de música ao vivo.

              Sesc Jundiaí reúnem atrações no Teatro e na Área de Convivência

No sábado (19), às 17h30, a Refinaria Teatral leva à Área de Convivência a intervenção gratuita Cortejo Encantado. Com direção de Daniel Alves Brasil, a apresentação evoca divindades e entidades da cultura originária por meio de cantos rituais, toques de toré, máscaras e adereços que celebram as forças da natureza e os saberes ancestrais. Mais tarde, às 19h, no Teatro, o violonista Fábio Zanon sobe ao palco com o recital Fábio Zanon 360°, comemorando seus 60 anos de idade. A apresentação traça um panorama de sua trajetória internacional, transitando da música inglesa renascentista e autores como Scarlatti e Moreno Torroba a compositores latino-americanos e afrodescendentes.

No domingo (20), às 16h, no Teatro, a Companhia Delas encena o espetáculo infantil Marie e a descoberta luminosa, integrante do projeto O Mundo é Delas!. A peça retrata a infância e a juventude da cientista Maria Salomea Sklodowska (Marie Curie) sob ocupação russa na Polônia e sua mudança para a França, onde se dedicou ao estudo da radioatividade ao lado de Pierre Curie e tornou-se a primeira mulher a conquistar dois prêmios Nobel.

Marie e a descoberta luminosa, integrante do projeto O Mundo é Delas!

Encerrando o fim de semana, no domingo (20), às 17h30, a cantora guineense Fanta Konatê e a Troupe Djembedon apresentam o espetáculo gratuito de música e dança Viva África! na Área de Convivência. Herdeira da tradição dos Djelis (griôs) do Mandén, Fanta Konatê mescla cantos inspirados em tradições de mais de 800 anos do Império do Mali com a energia percussiva dos tambores da África Ocidental e elementos do estilo Mandén Jazz, convidando o público a vivenciar danças que resgatam a ancestralidade.

O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico. 

Serviço

Dança 

MIGRA – Os Avanços da Diversidade 

Com Cia. Conceito Urbano 

Dia 18/9. Sexta, às 20h 

Teatro | 12 anos 

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 15 (Credencial Plena Sesc) 

Duração: 60 minutos

Intervenção 

Cortejo Encantado 

Com Refinaria Teatral 

Dia 19/9. Sábado, às 17h30 

Área de Convivência | Livre | Grátis 

Duração: 60 minutos

Música 

Fábio Zanon 

“Fábio Zanon 360°” 

Dia 19/9. Sábado, às 19h 

Teatro | 12 anos 

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 15 (Credencial Plena Sesc) 

Duração: 90 minutos 

 

Teatro Infantojuvenil 

Marie e a descoberta luminosa 

Com Companhia Delas 

Dia 20/9. Domingo, às 16h 

Teatro | Livre 

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 (Credencial Plena Sesc)  

Grátis para crianças até 12 anos 

Duração: 60 minutos

Música e Dança 

Fanta Konatê e Troupe Djembedon 

“Viva África!” 

Dia 20/9. Domingo, às 17h30 

Área de Convivência | Livre | Grátis 

Duração: 75 minutos

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários