Na sexta (18), às 20h, no Teatro, a Cia. Conceito Urbano apresenta o espetáculo de dança MIGRA – Os Avanços da Diversidade. Sob direção e coreografia de Eliseu Corrêa, a montagem mergulha nas memórias dos guetos, migrações e territórios de resistência que moldaram a identidade brasileira, articulando gestualidade urbana, capoeira, samba e corporeidade ao som de música ao vivo.

De 18 a 20 de setembro, os destaques da programação do Sesc Jundiaí reúnem atrações no Teatro e na Área de Convivência, com espetáculo de danças urbanas, concerto de violão clássico, peça infantojuvenil sobre ciência e apresentações dedicadas às matrizes culturais indígena e africana.

Sesc Jundiaí reúnem atrações no Teatro e na Área de Convivência

No sábado (19), às 17h30, a Refinaria Teatral leva à Área de Convivência a intervenção gratuita Cortejo Encantado. Com direção de Daniel Alves Brasil, a apresentação evoca divindades e entidades da cultura originária por meio de cantos rituais, toques de toré, máscaras e adereços que celebram as forças da natureza e os saberes ancestrais. Mais tarde, às 19h, no Teatro, o violonista Fábio Zanon sobe ao palco com o recital Fábio Zanon 360°, comemorando seus 60 anos de idade. A apresentação traça um panorama de sua trajetória internacional, transitando da música inglesa renascentista e autores como Scarlatti e Moreno Torroba a compositores latino-americanos e afrodescendentes.

No domingo (20), às 16h, no Teatro, a Companhia Delas encena o espetáculo infantil Marie e a descoberta luminosa, integrante do projeto O Mundo é Delas!. A peça retrata a infância e a juventude da cientista Maria Salomea Sklodowska (Marie Curie) sob ocupação russa na Polônia e sua mudança para a França, onde se dedicou ao estudo da radioatividade ao lado de Pierre Curie e tornou-se a primeira mulher a conquistar dois prêmios Nobel.