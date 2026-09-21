De 18 a 20 de setembro, os destaques da programação do Sesc Jundiaí reúnem atrações no Teatro e na Área de Convivência, com espetáculo de danças urbanas, concerto de violão clássico, peça infantojuvenil sobre ciência e apresentações dedicadas às matrizes culturais indígena e africana.
Na sexta (18), às 20h, no Teatro, a Cia. Conceito Urbano apresenta o espetáculo de dança MIGRA – Os Avanços da Diversidade. Sob direção e coreografia de Eliseu Corrêa, a montagem mergulha nas memórias dos guetos, migrações e territórios de resistência que moldaram a identidade brasileira, articulando gestualidade urbana, capoeira, samba e corporeidade ao som de música ao vivo.
Sesc Jundiaí reúnem atrações no Teatro e na Área de Convivência
No sábado (19), às 17h30, a Refinaria Teatral leva à Área de Convivência a intervenção gratuita Cortejo Encantado. Com direção de Daniel Alves Brasil, a apresentação evoca divindades e entidades da cultura originária por meio de cantos rituais, toques de toré, máscaras e adereços que celebram as forças da natureza e os saberes ancestrais. Mais tarde, às 19h, no Teatro, o violonista Fábio Zanon sobe ao palco com o recital Fábio Zanon 360°, comemorando seus 60 anos de idade. A apresentação traça um panorama de sua trajetória internacional, transitando da música inglesa renascentista e autores como Scarlatti e Moreno Torroba a compositores latino-americanos e afrodescendentes.
No domingo (20), às 16h, no Teatro, a Companhia Delas encena o espetáculo infantil Marie e a descoberta luminosa, integrante do projeto O Mundo é Delas!. A peça retrata a infância e a juventude da cientista Maria Salomea Sklodowska (Marie Curie) sob ocupação russa na Polônia e sua mudança para a França, onde se dedicou ao estudo da radioatividade ao lado de Pierre Curie e tornou-se a primeira mulher a conquistar dois prêmios Nobel.
Marie e a descoberta luminosa, integrante do projeto O Mundo é Delas!
Encerrando o fim de semana, no domingo (20), às 17h30, a cantora guineense Fanta Konatê e a Troupe Djembedon apresentam o espetáculo gratuito de música e dança Viva África! na Área de Convivência. Herdeira da tradição dos Djelis (griôs) do Mandén, Fanta Konatê mescla cantos inspirados em tradições de mais de 800 anos do Império do Mali com a energia percussiva dos tambores da África Ocidental e elementos do estilo Mandén Jazz, convidando o público a vivenciar danças que resgatam a ancestralidade.
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Dança
MIGRA – Os Avanços da Diversidade
Com Cia. Conceito Urbano
Dia 18/9. Sexta, às 20h
Teatro | 12 anos
Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 15 (Credencial Plena Sesc)
Duração: 60 minutos
Intervenção
Cortejo Encantado
Com Refinaria Teatral
Dia 19/9. Sábado, às 17h30
Área de Convivência | Livre | Grátis
Duração: 60 minutos
Música
Fábio Zanon
“Fábio Zanon 360°”
Dia 19/9. Sábado, às 19h
Teatro | 12 anos
Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 15 (Credencial Plena Sesc)
Duração: 90 minutos
Teatro Infantojuvenil
Marie e a descoberta luminosa
Com Companhia Delas
Dia 20/9. Domingo, às 16h
Teatro | Livre
Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 (Credencial Plena Sesc)
Grátis para crianças até 12 anos
Duração: 60 minutos
Música e Dança
Fanta Konatê e Troupe Djembedon
“Viva África!”
Dia 20/9. Domingo, às 17h30
Área de Convivência | Livre | Grátis
Duração: 75 minutos